El Inter de Lautaro Martínez deberá dar vuelta el partido si quiere seguir en la Champions

Inter, de Italia, con los argentinos Lautaro Martínez y Joaquín Correa, buscará este martes en Anfield revertir la derrota de la ida por 2-0 ante Liverpool, para clasificar a los cuartos de final de la Liga de Campeones de Europa.



El partido se disputará desde las 17 (hora de Argentina) y será televisado por Fox Sports y la plataforma Star+.



A la misma hora y por ESPN, Bayern Múnich, de Alemania, recibirá a Red Bull Salzburgo, luego del empate 1-1 del primer partido en Austria.



El vigente campeón de Italia tiene la obligación de ganar por dos goles de diferencia para forzar una definición por penales y por tres para avanzar directamente a los cuartos de final.

El "neroazzurro" goleó el viernes a Salernitana por 5-0, como local, por la Serie A, con un triplete de Lautaro Martínez. Con ese envión, intentará repetir una actuación al máximo nivel para lograr la hazaña en Anfield.



Liverpool no la pasó bien en la ida en Milán pero con dos destellos individuales le alcanzó para llevarse una buena ventaja y tener casi asegurado el pasaje a los cuartos de final.



Los dirigidos por el alemán Jürgen Klopp están invictos en el año y llevan 15 partidos sin perder entre todas las competencias.



El escolta de Manchester City en la Premier League también tiene a su favor los antecedentes, ya que ganó los tres partidos que jugó contra Inter sin recibir goles: 2-0 y 1-0 en los octavos de la edición 2007/08 y el reciente 2-0 en Milán.



En la otra serie, Bayern Múnich no debería tener inconvenientes para avanzar a los cuartos de final pero Salzburgo, con Nicolás Capaldo (ex Boca Juniors), buscará dar la sorpresa y romper una racha de 38 años sin equipos austríacos en los cuartos de final.

