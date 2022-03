Imola continuará en la Fórmula Uno hasta el 2025

La Fórmula Uno confirmó que el Gran Premio de Emilia Romagna, que se disputa en el autodromo de Imola, seguirá siendo parte del calendario hasta el 2025.

"Estoy encantado de que continuemos nuestra excelente asociación con Imola para el Gran Premio de Emilia Romagna hasta 2025. El circuito es icónico y ha formado parte de la historia de nuestro deporte y han hecho un increíble trabajo al acoger dos carreras durante la pandemia", expresó Stefano Domenicali, presidente y director General de la categoría.

"Es un momento de orgullo para nuestros aficionados italianos por acoger dos carreras y para todos nuestros aficionados de todo el mundo ver este fantástico circuito en el calendario para el futuro" enfatizó Domenicali.

Por su parte, el presidente del Automóvil Club de Italia, Angelo Sticchi Damiani afirmó, "Imola, su gran historia y el fuerte vínculo de su territorio con el mundo del motor merecían este reconocimiento. Se trata no sólo de un gran éxito para el deporte en Italia, sino también de un gran enriquecimiento para la serie internacional de automovilismo más importante, que ha confirmado en su calendario durante varios años una de las carreras más difíciles, pero también la más grande, y la más querida tanto por los pilotos como por los equipos. Por supuesto, las largas negociaciones llevadas a cabo por el Automóvil Club de Italia lograron alcanzar el objetivo deseado gracias al importante apoyo recibido de diversas autoridades locales. Entre todas, me gustaría destacar el entusiasta trabajo de la Región de Emilia Romagna y de su Presidente Stefano Bonaccini".

