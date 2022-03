Insólito: un hombre quedó encerrado en una caja fuerte y tuvo que llamar a la policía

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Se trata de un argentino residente en España que regresó al país durante unos días y protagonizó este extraño y a la vez terrorífico accidente en un banco.

Esteban Cervi, un argentino que vive en España y regresó al país durante unos días para realizar trámites, se volvió viral a través de redes sociales en las últimas horas.

El motivo fue el peculiar relato que realizó a través de su cuenta de Twitter, donde minuto a minuto mostró el insólito accidente que sufrió: se quedó encerrado en una caja fuerte de un conocido banco con sucursal en el barrio porteño de Palermo.

“Me dejaron encerrado en las cajas de seguridad. ¿Me abren por favor? Me cansé de gritar y no tienen timbre, por suerte llegan datos móviles”, escribió en el primero de los tweets.

Hola @Santander_Ar me dejaron encerrado en las cajas de seguridad.



¿Me abren por favor?



Me cansé de gritar y no tienen timbre, por suerte llegan datos móviles. pic.twitter.com/awYvN0ljwC — Esteban Cervi (@EstebanCervi) March 7, 2022

Cervi es un psicólogo que trabaja una escuela virtual de habilidades digitales y que arribó a Argentina con el fin de “cerrar la cuenta y sacar un reloj que era de mi viejo que falleció súbitamente en 2013″.

Desafortunadamente, cuando ingresó dentro de la caja fuerte, la puerta se cerró detrás de él y ninguno de los empleados del banco se percató, hecho que lo dejó en soledad dentro de la misma y desató la desesperación.

Rápidamente, al ver que la habitación no poseía timbre y que las cuentas oficiales de la empresa no le respondían sus mensajes, decidió llamar a la policía.

Luego, en el mismo hilo de Twitter relató: “Estuve haciendo señales a las cámaras, gritando, golpeando puertas, nadie se dio cuenta. Nadie mira las cámaras de seguridad ni saben si hay movimiento.”

Afortunadamente, el sistema de emergencias del 911 respondió con velocidad y arribó al sitio para rescatar a Franco, quién les agradeció a los agentes de la fuerza: “Los oficiales me tomaron los datos, me alcanzaron agua, realmente se portaron muy bien conmigo y se los agradezco. Finalmente, el gerente se dirigió a donde yo estaba, se disculpó y me explicó que en el lugar donde me quedé encerrado no había timbre, cosa que yo ya me había dado cuenta”.