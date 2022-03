La reacción de Mica Viciconte tras sus gritos en Masterchef Celebrity

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

La participante del reality gastronómico, se mostró a los gritos en la edición de lunes en el reallity de cocina.

Tras la ternura de su baile a plena luz del día luciendo su pancita con una carita pintada, Mica Viciconte se mostró a los gritos en la edición de lunes en el ciclo Masterchef Celebrity, Telefe. Fue con los muros entre las estaciones, donde la marplatense desató la furia.

¿El motivo? No escuchaba las indicaciones que recibía a distancia por parte de Vicky Braier, Juariu. "Juariu no se escucha, ¡estoy última! No me llega la información, necesito que vayas de a poco", le repetía la marplatense a los gritos a su compañera desde el fondo.

"¡Me pueden ir guiando por pasos, sino no voy a hacer nada!", exclamaba Mica Viciconte con furia por no poder escuchar lo que le decía su compañera de equipo, el cual completaban María del Cerro y Malena Guinzburg.

Tras la emisioón del programa, la pareja de Fabián Cubero, Mica Viciconte, lanzó una serie de mensajes en Twitter tras la edición del lunes de Masterchef Celebrity.

"No necesito tirar mierda para sentirme más. Que descansen. PASAMOS EL MURO CON VICICONTE", expresó en uno de sus mensajes.

Y en otro agregó: "Quien te ataca por la espalda tiene muy claro que por delante no podrá. PASAMOS EL MURO CON VICICONTE".

