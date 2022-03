Línea directa: "estado de las calles", "aumento de sueldo" y otros mensajes

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Estado de las calles

UN LECTOR

"Sr. intendente: espero que haya podido leer la opinión de una lectora en la publicación de este prestigioso diario de fecha 5 de marzo de 2022, sobre el lamentable estado en que se encuentran las calles del radio céntrico de la ciudad de Santa Fe. Basta transitar por calle Catamarca y su continuación Eva Perón, desde Av. Freyre hasta Belgrano o la esquina de Junín y Rivadavia, por citar algunos ejemplos, para advertir la cantidad de pozos y desniveles existentes en el pavimento. No niego que se puedan estar realizando en los barrios de la ciudad las obras que tanta difusión se les da, pero como ciudadano que paga regularmente sus impuestos, le pregunto: ¿y el centro para cuándo? No nos olvidemos que quienes vienen desde el interior a visitar la ciudad no van a recorrer los barrios, sino que se alojan y recorren el centro de la ciudad y se llevan una impresión espantosa del estado de las calles, lo cual es una verdadera vergüenza. A nadie le puede interesar visitar una ciudad con calles en estado de abandono. ¡Qué pena que no se ponga la mirada en el deterioro que presenta la ciudad que pretende ser 'La Cordial' y atraer el turismo! Gracias por la publicación del presente reclamo.

Aumento de sueldo

UNA SANTAFESINA

"Para que los dirigentes que tienen que negociar el aumento de salario comprendan: proponen un aumento del 41 % dividido en 4 partes hasta septiembre, mientras venimos con una inflación que durante el 2021 fue del 55 %.Y el proyectado hasta septiembre sigue siendo similar, por lo que la inflación seguirá aumentando y el arreglo del sueldo no. ¡¡Piensen y comprendan que al gobierno al que le deben reclamar!!".

La música estridente de los boliches de la ruta 168

CARINA DE B° EL POZO

"El 3 de marzo leí una interesante nota en el diario sobre el Día Mundial de la Audición. Hablaba de cómo tener una salud auditiva, cómo prevenir y cuidarla. La Dra. otorrinolaringóloga citada decía que había que evitar un trauma acústico, una lesión de los mecanismos internos del oído interno. Acá, en Santa Fe, yo me pregunto: ¿de qué sirve conmemorar este tipo de días, hablar de lo indispensable que es cuidar la salud auditiva, y por ende mental, porque los ruidos excesivos, estridentes, dañan al sistema nervioso? Acá en la ruta 168 tenemos las confiterías: ¡¡¡¡están peor que antes con los altísimos decibeles!!!! Es impresionante el volumen de la música. Desde nuestras casas en El Pozo se escuchan como si las confiterías estuvieran en el mismo barrio. Hay gente que dice sentir tan fuerte la música de los boliches, que parece que los tienen en su dormitorio... ¡Pobres los chicos que van a esas confiterías! En poco tiempo estarán sordos, dañados sus oídos para siempre. ¿Entonces, señores, de qué estamos hablando? ¿Para qué tanta hipocresía de hablar sobre los cuidados auditivos, si ni siquiera se hace lo básico? Aquí hay que aplicar leyes, no hacer lo que a cada uno le dé en gana. A los dueños de las confiterías tienen que comunicarles que deben BAJAR LOS DECIBELES, y si no aplicarles fuertes multas. Y así, como tantas otras cosas, gente que no le importa el vecino y pone la música altísima hasta cualquier hora. Los ruidos de los vehículos, de las motos, los escapes libres... Yo no entiendo cómo puede ser que anden ciertos vehículos por la ciudad sin luces, haciendo un ruido tremendo, sin tener, evidentemente, la RTO. Señores: los funcionarios tienen que trabajar realmente. Ese es nuestro problema: el desgobierno, la falta de cumplimiento de las leyes, las leyes que hacen falta y no trabajan para crearlas... En fin. Un país, una provincia, 'La Cordial' que dan pena, y nosotros, los ciudadanos que pagamos los impuestos y el sueldo a esos señores, somos las víctimas rehenes de este país tan desordenado y con gente tan mala".

Pase sanitario

ENRIQUE DE B° SUR

"¿Hasta cuándo la falta de consideración en organismos del Estado, llenos de privilegios? En la EPE, en medio de una lluvia torrencial, hacían volver a los clientes, porque no tenían el pase sanitario, aunque tuvieran tapabocas y sanitizantes. Las canchas de fútbol al tope, los boliches bailables llenos, fiestas sin control... Es increíble el desprecio al ciudadano. Gracias por el espacio".

Agradecimiento a Urología del hospital Cullen

VÍCTOR MANSILLA

Concurrí al hospital Cullen ante una gran descompostura, el día sábado 26-02-22. Fui atendido en la Guardia. Me colocaron una sonda permanente hasta que me dieran fecha para operarme.

El día viernes 4 del corriente, me avisaron que al día siguiente me iban a operar a las 10 hs en la sala de Urología. El jefe del equipo, una doctora, y el Dr. Gorla, que me había atendido en la guardia, me hicieron la cirugía. Ya al mediodía, salí caminando, operado y solucionado el problema.

Quiero agradecer y destacar la atención rápida, eficiente que me han dispensado; por la educación y esmero con que fui tratado como paciente y por la preocupación que tuvieron conmigo.

Soy diabético, entre otras cosas, y siempre en el hospital Cullen fui atendido por el plantel médico con respeto y dedicación.

Soy desempleado y estoy esperando la pensión no contributiva por tener una discapacidad y es mi responsabilidad aplaudir y dejar mi granito de arena, resaltando que nuestros profesionales argentinos son de los mejores y hay que premiarlos como nuestros héroes diarios y reconocerlos con buenos sueldos, ya que se lo merecen ampliamente.

Agradezco y resalto especialmente la profesionalidad de los doctores de Urología: Melania Burgi, Juan Pablo Gorla, Emanuel Martínez y Brian Casse.

Además, la farmacia del hospital me entregó todos los remedios que necesitaba para el tratamiento.

Muchas gracias por todo y al diario por este espacio.