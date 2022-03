https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Martes 08.03.2022 - Última actualización - 12:27

12:25

Llega a Santa Fe esta representante de la nueva camada femenina del rock nacional, con muchas cosas por decir. Será con entrada libre y gratuita, con la santafesina Irene Marchi como invitada. En la previa, El Litoral abordó a la joven artista para adentrarse en su propuesta.

El jueves, en Tribus Club de Arte Vale Acevedo: una voz con identidad propia Llega a Santa Fe esta representante de la nueva camada femenina del rock nacional, con muchas cosas por decir. Será el jueves en Tribus Club de Arte, con entrada libre y gratuita y la santafesina Irene Marchi como invitada. En la previa, El Litoral abordó a la joven artista para adentrarse en su propuesta. Llega a Santa Fe esta representante de la nueva camada femenina del rock nacional, con muchas cosas por decir. Será con entrada libre y gratuita, con la santafesina Irene Marchi como invitada. En la previa, El Litoral abordó a la joven artista para adentrarse en su propuesta.

Luego de su exitoso show en el Cosquín Rock, la cantante y compositora Vale Acevedo se presentará en Tribus Club de Arte el jueves 10 de marzo a las 21. Como invitada, estará la santafesina Irene Marchi, con entrada libre y gratuita.

En la previa del concierto, El Litoral contactó a la artista para conocer más sobre el camino que está forjando en la música.

Devenir

-¿Cómo estás viviendo esta posibilidad de volver a girar intensamente, sumando festivales más grandes como fue el caso de Cosquín Rock?

-La verdad que estoy muy contenta de volver a girar. Amo la parte de componer y promocionar mis canciones, pero la gira es lo que más me gusta. No solo disfruto mucho tocar mis canciones y covers en vivo en distintos lugares, sino que el simple hecho de saber que voy a conocer gente que me sigue o que quizás es la primera vez que me ve, me apasiona. Estar más cerca me hace feliz.

-¿Cómo se siente el encuentro con públicos que quizás son nuevos para vos pero que siguieron tu carrera en este tiempo?

-Es hermoso. Algunas personas me frenan y me dicen: “Vale, te sigo desde el video tal... te escucho hace cinco años, me hiciste escuchar rock nacional...”; a mi me encanta. Sobre todo, eso, conocerlos personalmente.

-Antes de la pandemia habías sacado “Delirio Spam”, pero ese mismo año salieron dos singles por afuera del disco:

“Flasheemos colores”, producido por Macabre, y “Ando buscando” producido por Marcelo “Coca” Monte (Vetamadre) y Panda Elliot. ¿Cómo fue el proceso de cerrar la etapa del disco, pensar canciones nuevas, y cómo se dieron esas colaboraciones?

-La verdad que fue un proceso súper lindo. Hace tiempo que lo estábamos pensando y salió. Fue un momento muy hermoso. Después nos agarró la pandemia y todo se puso raro. Tuve ataques de ansiedad. ¡Como todos, necesitaba salir! Así fue como surgió “Flasheemos colores”, un tema bien arriba para pasar ese momento de amargura. A mitad de ese año, intentando sanar mi ansiedad, compuse “Ando buscando”. Se estrenó a fin de año. Es hasta el día de hoy que mucha gente se siente identificada con ella. Esta vez con Coca y Panda, hubo algo más que laburo musical. Hubo una conexión que, hasta el día de hoy, valoro mucho.”

-En el último año sacaste tres nuevos singles: “Que salga”, “Preguntame y “Mi poder”. ¿Son el principio de un nuevo álbum o en este tiempo estás yendo de single en single?

-Esos tres singles más “Ando buscando” son los comienzos de una nueva Vale. No son parte del disco futuro, pero si es una idea de lo que estoy buscando en mi carrera musical y como persona.

-¿Sentís que son parte de un camino nuevo, o ves una continuidad con lo que venías desarrollando?

-Definitivamente, son parte de un nuevo camino. Un camino mas interno quizás, pero a la vez más relajado y sincero. No digo que antes no lo era, pero esta Vale se deja llevar y no piensa tanto lo que escribe.

Hacia adelante

-Comenzaste versionando canciones del rock nacional en formato acústico. ¿Cómo fue el click de empezar a componer canciones propias y decidirte a mostrarlas?

-Desde los 13 años que toco la guitarra y desde los 15 que compongo mis canciones. Me di cuenta que podía hacerlo en el colegio. Siempre me iba bien en literatura y como una tarea de poesía, escribí mi primera canción. No me anime a cantar por mucho tiempo, hasta que un día, como por arte de magia, sucedió.

-¿Cuáles son tus planes para este 2022 (hasta donde se pueda planificar en estos tiempos movedizos)?

-Este año vengo muy preparada. Este año sale un nuevo disco, pero es un disco que va a tener un concepto muy flashero. Donde la gente no solo va a escuchar un disco, sino que va a ser parte de él. Va a ser como una suerte de miniserie donde los personajes principales van a ser los extraterrestres que viven entre nosotros y los maniquís que toman vida.

-Todo lo bueno que te viene pasando sucedió en cuatro o cinco años. ¿Lo viviste muy intenso o pasó tan rápido que todavía no paraste a mirar para atrás?

-Cada logro que vivo, lo disfruto mucho. Quizás estos últimos, mucho más. Soy de esas personas que obvio, tienen un objetivo y un sueño muy claro, pero que sobre todo disfrutan el proceso. A veces es difícil, porque uno se compara con otros artistas sin querer. Pero aprendí que lo más lindo de perseguir mis sueños, es el camino. Así que cada paso lo vivo intensamente.

-¿Qué metas o sueños te ponés de acá a cinco años para tu carrera?

-Muchos le ven a la palabra “fama” una connotación medio fea... por eso siempre elijo la palabra reconocimiento. Deseo muy fuerte que la gente escuche mis canciones, repito, no solo por la fama, sino que, en ellas, dejo mensajes que a mí me sirvieron un montón. La música es una frecuencia que se te mete en el inconsciente y puede hacer cosas muy locas. Además, me gustaría mucho conocer mas colegas del ambiente musical, y formar, aunque sea una parte de la cultura argentina. Y lo mas importante, disfrutar cada segundo, porque es la posta, y el presente le gana a todo lo demás.