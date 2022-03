Con 83 años, el expresidente de la federación de rugby de ucrania se unió al ejército para defender a su país

Nadie puede dudar del compromiso que tienen los ucranianos con su país, sobre todo algunas personalidades ligadas al deporte que decidieron participar activamente en el conflicto con Rusia. Pero hay una historia que es de lo más asombrosa: un hombre llamado Giorgi Dzanghirian, quien fuera presidente de la Federación de Rugby de Ucrania, se alistó valientemente en el ejercito a los 83 años.

Dzanghirian, que fue jugador del modesto club Sokil Rugby de Lviv, un ciudad situada al oeste del país, fue uno de los dirigentes más reconocidos de la entidad que se fundó en 1992 como organismo para regular dicha disciplina.

Fue su propio ex club el que comunicó a través de su página de Facebook que Giorgi Dzanghirian se había unido a las tropas que velan por la seguridad del territorio ucraniano. Aunque la noticia tomó mayor repercusión cuando Octavian Morariu, presidente de Rugby Europe, lo difundió en su cuenta de Twitter.

This is Giorgi Dzhangirian, former President of the Ukrainian Rugby Union, 83 years old, defending his country. 🇺🇦 🏉 #Respect #RugbyEurope

Photo: Sokil Rugby Club Lviv pic.twitter.com/4Muk9L1ysB