https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Martes 08.03.2022 - Última actualización - 14:29

14:18

En el programa de Florencia Peña Video: Analía Franchín destrozó en vivo a Nancy Pazos y le dijo "violadora serial"

Un picante cruce entre Analía Franchín y Nancy Pazos se dio este martes en plena emisión en vivo del programa que conduce Florencia Peña por Telefe.

Nancy dijo que "ser machista es ser violador" y Analía la refutó, asegurando que su papá era machista por haber pertenecido a otra generación pero eso no lo convertía en un violador.

"Estás totalmente equivocada. Mi padre era machista, que bien descanse en el cielo, porque era de otra época pero jamás hubiese abusado de una mujer. ¡Cómo vamos a decir que ser machista es ser violador!", la cruzó Franchin.

"Ella dijo 'mi papá era machista pero nunca fue violador'. Nunca lo viste en un contexto en el cual quizás tu madre un día se le para de manos y le dice 'sabés qué flaco, hasta acá llegaste, no quiero nunca más' y tu padre sintió que quizás 'no, cómo es que no, si hasta ayer querías, seguro es que sí', y te terminó violando", había dicho Pazos en América TV.

"No estoy hablando del papá de Analía, estoy diciendo que en el concepto intrínseco está eso... Lo que pasa es que ella es una persona como hay muchísimas mujeres en la Argentina que todavía no corrieron el velo... porque le gusta ser la mujer mantenida, Analía labura, obvio, pero tiene un marido que la lleva en avión privado...", agregó la periodista.

La respuesta llegó este martes. "La escucho a Nancy hablar del Día de la Mujer y me parece que está bueno hoy destacar los logros que queremos tener las mujeres y no ponernos una careta de feminismo cuando en realidad lo que hacemos es pregonar el machismo", comenzó respondiéndole cara a cara a su compañera.

Y explicó: "Digo esto porque vos ayer, Nancy Pazos, manchaste el honor de mi padre, manchaste la capacidad de mi madre de decir que no. Mi madre, que tiene 84 años, que es una señora mayor, que duerme con las cenizas de mi padre en su mesa de luz, estuvieron cuarenta años casados.... mi madre, que ha tenido que abandonar su hogar paterno desde muy chiquita justamente para evitar un abuso".

"Entonces, me parece que es machista romper el honor de una mujer, la valentía de una mujer. Me parece que es machista de tu parte pensar que yo solamente puedo tener sexo porque mi marido tiene plata", arremetió, indignada.

Y aclaró: "Además, es hasta discriminatorio para las mujeres que no tienen un marido con plata, entonces no entiendo porqué tienen sexo. Digo, el no poder creer que las mujeres disfrutamos de la sexualidad, independientemente del hombre que tengamos al lado. Me parece terrible, eso me parece machista".

"El feminismo para mí no pone en duda la capacidad y el talento. Cuando vos llamás a un productor para quejarte de que Noelia (Antonelli) presenta el informe de la guerra es de machista porque estás poniendo en tela de juicio su capacidad, su talento y lo que se rompe el culo laburando todos los días para este programa", reveló, ante todos.

"Capaz tu experiencia con los hombres en la vida no ha sido buena, capaz hay algo que arrastrás o que te ha dolido un montón. Yo tuve y tengo hombres espléndidos, mi papá fue un gran señor que todavía no nació la persona que pueda manchar su honor. Entiendo que hayas intentado, pero no lo lograste manchar. Mi marido es un hombre hermoso, mi hijo es un hombre hermoso, mi otro hijo también", le dijo de frente.

Y cerró: "Jamás me metería ni con tu marido, ni con tu exmarido, ni con tus hijos... y mucho menos con tu padre, no sé si vive o no, el mío no vive. Si ser machista es ser violador, sos una violadora serial".