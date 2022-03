Pochettino afirmó que Mbappé será titular ante Real Madrid y ratificó que "Messi es el mejor del mundo"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

En la previa del duelo de vuelta ante Real Madrid, el entrenador santafesino habló de sus jugadores y posibilidades.

El director técnico de Paris Saint Germain, el argentino Mauricio Pochettino, confirmó este martes la presencia de Kylian Mbappé en el partido vuelta de octavos de final ante Real Madrid y remarcó que es un "aspirante" a ocupar el cetro de Lionel Messi como "mejor jugador del mundo".



Mbappé era una de las dudas del PSG luego del golpe en el pie izquierdo que sufrió en el entrenamiento del lunes pero el DT santafesino informó que está "bien" y será de la partida este miércoles a las 17 en el estadio Santiago Bernabéu.



"Mbappé estaba dolorido al principio, pero cuando pasaron unas horas ya se sentía mejor", explicó Pochettino en conferencia de prensa.



Luego, el DT fue consultado sobre si la joven estrella francesa es el actual mejor jugador del mundo pero el argentino no dudó y ratificó en ese lugar a su otro dirigido: Lionel Messi.



"Mbappé está entre los mejores, pero creo que con siete Balones de Oro 'Leo' Messi es el mejor del mundo", afirmó Pochettino.



En otro tramo, el ex DT de Tottenham aseguró que Mbappé no se verá afectado por jugar en el estadio Santiago Bernabéu, en medio de su futuro incierto. "No tengo ninguna duda, el rendimiento de Mbappé no tendrá nada que ver con lo que pase externamente", subrayó.



Luego del triunfo 1-0 de la ida, Paris Saint Germain visitará a Real Madrid en busca de la clasificación a los cuartos de final de la Liga de Campeones de Europa.