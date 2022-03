Paralizaron la construcción de viviendas en Villa Setúbal por un conflicto con vecinos

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Martes 08.03.2022

La empresa constructora montó el obrador. Los vecinos colgaron carteles en contra de la obra. "Estamos tratando de encontrar un acuerdo", dijo la ministra de Infraestructura, Silvina Frana.

Desde el anuncio oficial de la construcción de un plan provincial de viviendas en los terrenos ociosos ubicados en barrio Villa Setúbal de Santa Fe se generó el rechazo y la tensión con los antiguos vecinos de la zona que se oponen al proyecto. Y esa situación se agravó en los últimos días cuando la empresa constructora a la que se le adjudicó la obra comenzó a montar el obrador para iniciar las tareas. Entonces los vecinos se manifestaron en contra y colgaron pasacalles y carteles en rechazo.

El Litoral intentó obtener la voz de los vecinos pero se negaron a hacerlo. Una de ellos (se preserva su identidad) adujo que les "tergiversan" sus declaraciones. "Ponen que nosotros queremos un campito para sacar a pasear a nuestros perros y ello no es así. Queremos un espacio verde".

En ese contexto, la ministra de Infraestructura, Silvina Frana, admitió que "está el obrador pero por el momento no pueden trabajar porque no tienen la autorización". Las declaraciones fueron vertidas en el marco del anuncio de otro plan de viviendas que la provincia tiene previsto concretar en los terrenos ubicados en barrio Transporte, donde hace un tiempo atrás hubo un intento de usurpación de tierras.

Sobre el plan de viviendas para Villa Setúbal se sabe que el proyecto fue presentado, aprobado, licitado (en septiembre pasado) y adjudicado a una empresa constructora. Pero cuando por estos días iban a iniciar las tareas repentinamente se paralizó. "Está faltando un informe de impacto ambiental", admitió este lunes Frana. "Venimos hablando con los vecinos -dijo más adelante-. Cuando desde la Defensoría del Pueblo se convocó al director de Vivienda, no llevó un aporte para llegar a un acuerdo", mencionó luego la ministra.

Por ese motivo, "hoy la situación está en estado de conflicto", admitió Frana. Para tratar de destrabarlo "se le requirieron antecedentes sobre el proceso a la Dirección de Vivienda", dijo. "Estamos tratando de encontrar un punto de encuentro. Porque por un lado hay un derecho de todos los santafesinos y las santafesinas a la vivienda. Y por el otro está esta situación de conflicto".

Las viviendas

El proyecto contempla la construcción de 108 unidades habitacionales de uno, dos y tres dormitorios, con infraestructura básica, desarrolladas en propiedad horizontal, 78 cocheras y un edificio anexo para actividades de la Universidad Tecnológica Nacional Regional Santa Fe. Todo ello en tres manzanas ubicadas frente a la vía del FF.CC. que corre a la par de calle Vélez Sarsfield. Al Este está Tacuarí, Llerena al sur y Pasaje Iriarte al norte. El obrador fue montado en la manzana ubicada más al norte.

El conflicto

"Los vecinos hacen un reclamo, y lo digo con conocimiento porque soy vecina de la zona -le dijo Frana a El Litoral-. Ellos dicen que esa zona fue definida como Barrio Jardín. Lo que sucede es que cuando el Ing. (Mario) Barletta fue intendente (2007-11) se cambió esa categoría. Ello hace que legalmente no haya posibilidad de reproches. Aunque sí desde el punto de vista de la convivencia social. Por lo tanto es necesario llegar a un acuerdo".

-¿La concreción de la obra corre riesgo? -consultó El Litoral a la ministra Silvina Frana.

-No se si corre riesgo. Creo que hay que encontrar un punto de acuerdo con los vecinos -insistió-. En lo personal aspiro a ello. Podríamos revisar algún aspecto de la obra en su totalidad para lograr la convivencia. Lamento que esto se haya transformado en un debate político poniendo en discusión el buen nombre de las personas. Porque nunca dejamos de atender a nadie. Reconozco que desde la Dirección de Vivienda hubo cierta rigidez al momento de llegar a un acuerdo.

Convivencia

Más adelante, la ministra de Infraestructura reflexionó: "Me parece que bien se podría convivir entre la necesidad y el derecho a la ciudad que tiene cualquier vecino o vecina y la mejor convivencia en ese barrio. Esos terrenos son aptos para la construcción de viviendas. Nunca fueron un espacio público. La no utilización a lo largo de los años los transformó naturalmente en un espacio público. Pero no están categorizados de esa manera. Por ello, en el momento en que se diseñó el plan no se transgredió una norma legal".

Diálogo

Ante la preocupación de un sector de vecinos, el director de Vivienda, José Kerz, junto a otros funcionarios participaron hace un tiempo atrás de una reunión en la Vecinal Villa Setúbal, en la que intentaron explicar el proyecto y recibieron las quejas de los vecinos.

Uno de los puntos del reclamo tiene que ver con que los vecinos dicen haberse enterado del proyecto sin posibilidad de participación. "Los vecinos nos reclamaron, y a mí en particular porque soy vecina del barrio, no haber hablado antes con ellos", dijo Silvina Frana. "Quizá fue un paso que no se dio. Pero es que habitualmente no se hace. En este caso posiblemente se podría haber llegado a esa instancia. No se tuvo en cuenta porque legalmente no era un paso que debía darse. Y todos entendimos que (la construcción de las viviendas en ese lugar) era una muy buena noticia. Tal es así que al día siguiente del anuncio hubo 5 mil inscriptos en la Dirección de Vivienda y Urbanismo. Hay mucha gente que quiere ir a vivir allí. Gente de trabajo, que alquila y quiere reemplazarlo por una vivienda propia".

"En mi opinión, y esto lo digo a título personal, no creo que las cosas deban ser por la fuerza. Creo que debe ser por el camino de los acuerdos. En el mientras tanto procuré no hablar del tema porque el patrocinante de los vecinos fue un pre candidato político. Allí se mezclaron intencionalidades políticas. Y a mí no me gusta usar a la gente por un reclamo legítimo, que puedo compartir o no.

-Los agravios fueron a su persona, le colgaron afiches con su nombre…

-Sí, pero también en este momento hay en curso una demanda judicial porque el rector de la Universidad Tecnológica Nacional* no sólo recibió agravios en su domicilio sino que también fue objeto de burlas en las redes sociales por una discapacidad física. Con lo cual creo que las cosas llegaron a una instancia que no creo que haya sido conveniente.

*N. de R. Frana hace referencia a Rudy Grether, ex decano de la UTN Santa Fe, quien en la actualidad es docente investigador del Centro de investigación y desarrollo para la construcción y la vivienda (CECOVI) de la institución académica.

-Ante esta escalada de agravios, ¿hay lugar para acuerdos con los vecinos?

-Sí. Hay muchos vecinos que comprendieron la situación. Incluso hubo desinformación en el medio. Alguien dijo que ese lugar iba a ser destinado a cierto sector de la población, a gente no trabajadora, lo cual fue una desinformación. Me parece que debemos aspirar al diálogo y ambas partes repensar la cuestión. Porque no hemos transgredido normas legales. En todo caso, no advertimos el aquerenciamiento de los vecinos a un lugar pretendido como espacio público que nunca lo fue tal.

-Mientras tanto, la obra sigue paralizada…

-Está paralizada por una cuestión de papeles. Faltan permisos. Una vez que se adjudica, la empresa debe cumplimentar una serie de trámites relacionados a permisos municipales. Y hasta que ello no esté cumplimentado no puede comenzar.

-¿Qué aspecto del proyecto original se debe repensar?

-No se si repensar el proyecto. Tal vez se puede plantear incrementar un espacio verde, para empezar a dar algunas respuestas a los vecinos. Como desde Vivienda ello no sucedió se endurecieron las gestiones. Hoy la Defensoría del Pueblo está intercediendo pidiendo información para ver si encuentra alguna solución. Pero repito, desde lo legal no se transgredió ninguna norma. Ahora hay que llegar a un acuerdo para lograr la convivencia -finalizó Frana.