"Lucharemos hasta el final": Zelenski citó a Churchill en el Parlamento británico y fue ovacionado de pie

El presidente de Ucrania participó este martes a través de videoconferencia en la sesión de la Cámara de los Comunes del Reino Unido. “No queremos perder nuestro país”, aseguró.

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, aseguró este martes que su país luchará “hasta el final" frente a las tropas rusas que invadieron su país el 24 de febrero pasado, resistirá “cueste lo que cueste” y renovó su pedido de mayores y más fuertes sanciones a Moscú.

Zelenski habló vestido con una remera verde militar y por videoconferencia, ante el Parlamento británico, oportunidad en la que citó al ex primer ministro Winston Churchill y al escritor William Shakespeare. "No nos rendiremos y no perderemos. Lucharemos hasta el final, en el mar, en el aire. Seguiremos luchando por nuestra tierra, cueste lo que cueste, en los bosques, en los campos, en las costas, en las calles", afirmó el mandatario, ovacionado por los diputados de pie en la Cámara de los Comunes de Londres.

Las palabras del jefe del Estado ucraniano recordaron expresiones similares de Churchill, en 1940, ante el avance de las fuerzas nazis. Zelenski lamentó que Ucrania esté en "una guerra que no provocamos, que no queríamos". Desde el primer día, "no hemos dormido, hemos luchado todos por nuestro país, con nuestro ejército", afirmó desde Kiev.

En otro juego dialéctico, esta vez con un fragmento de “Hamlet” de Shakespeare, Zelenski remarcó que "la cuestión para Ucrania ahora es, ser o no ser" y expresó: "Ahora puedo darles una respuesta definitiva: es sí, ser". "Pedimos vuestra ayuda. La ayuda de los países civilizados. Estamos agradecidos por esta ayuda y contigo, Boris (Johnson), por añadir presión con sanciones a un Estado terrorista”, indicó.

En su respuesta, el primer ministro Boris Johnson puso de relieve que su par ucraniano había “conmovido los corazones de todos en esta Cámara" y garantizó que los países aliados mantendrán el envío de armas.

Zelenski volvió a lamentar que la OTAN se niegue a establecer una zona de exclusión aérea, y pidió endurecer aún más las sanciones económicas, casi al mismo tiempo en que EEUU anunciaba la prohibición de importar petróleo ruso.

El sábado, el presidente ucraniano había hablado ante legisladores de Estados Unidos, y unos días antes, el martes 1, se dirigió al Parlamento Europeo.