Alerta meteorológico por tormentas fuertes para gran parte del territorio santafesino

Martes 08.03.2022

18:33

El fenómeno -previsto para este miércoles- afectará también zonas de las provincias de Entre Ríos, Corrientes, Santiago del Estero, Córdoba, Catamarca y Tucumán.

El Servicio Meteorológico Nacional informó este martes por la tarde que rige un alerta meteorológico por tormentas en el centro norte de la provincia de Santa Fe desde las primeras horas del miércoles, pudiendo ser algunas fuertes, acompañadas de intensas ráfagas, fuerte actividad eléctrica, ocasional caída de granizo, y fundamentalmente abundante caída de agua en cortos períodos. Se prevén valores de precipitación acumulada entre 40 y 70 mm, pudiendo ser superados localmente.

Foto: SMN

Sobre el área central de la provicia, en tanto, las tormentas serán más fuertes y podrán estar acompañadas por intensas ráfagas, fuerte actividad eléctrica, ocasional caída de granizo y fundamentalmente abundante caída de agua en cortos periodos. Se esperan valores de precipitación acumulada entre 70 y 90 mm, pudiendo ser superados de forma puntual.

El organismo además recomienda no sacar la basura y retirar objetos que impidan que el agua escurra, evitar actividades al aire libre, no refugiarse cerca de árboles y postes de electricidad que puedan caerse, minimizar el riesgo de ser alcanzado por un rayo, no permanezcas en playas, ríos, lagunas o

piletas, estar atentos ante la posible caída de granizo, mantenerse informado por las autoridades locales y tener siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.





En los lugares con tormentas más severas, el SMN sugiere permanecer en construcciones cerradas como casas, escuelas o edificios, mantenerse alejado de artefactos eléctricos y evitar el uso de teléfonos con cable; en caso de encontrarse viajando quedarse en el interior del vehículo ya que los automóviles ofrecen una excelente protección; evitar circular por calles inundadas o afectadas; y, si hay riesgo de que el agua ingrese en la casa, cotar el suministro eléctrico.

El fenómeno afectará también las zonas de las provincias de Entre Ríos, Corrientes, Santiago del Estero, Córdoba, Catamarca y Tucumán.