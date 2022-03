https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Miércoles 09.03.2022 - Última actualización - 1:37

1:33

El Galo Doido, como se lo conoce, salió al cruce de un jugador de Cruzeiro que se dirigía a festejar un gol con sus compañeros.

Futbol brasileño Insólito: suspendieron a la mascota del Atlético Mineiro por una "corrida intimidatoria" El Galo Doido, como se lo conoce, salió al cruce de un jugador de Cruzeiro que se dirigía a festejar un gol con sus compañeros. El Galo Doido, como se lo conoce, salió al cruce de un jugador de Cruzeiro que se dirigía a festejar un gol con sus compañeros.

La mascota del Atlético Mineiro, El Galo Doido (Gallo loco, en español), fue suspendido por una “corrida intimidatoria” a los jugadores del Cruzeiro. Esto ocurrió en el último partido disputado entre ambos equipos y tras el tanto marcado por Vitor Roque a los 25 minutos del complemento. Cuando el futbolista de 17 años se prestaba a celebrar junto con sus compañeros, el Galo Doido se les puso en frente y provocó a los rivales, quienes no reaccionaron y evitaron que la situación pasara a mayores.

Finalmente, el equipo comandado por el argentino Antonio Mohamed dio vuelta el marcador y ganó sobre la hora 2 a 1, en el encuentro disputado el último domingo por la jornada 9 correspondiente al campeonato estadual de Minas Gerais.

¿Ven a ese gallo entre los jugadores de Cruzeiro en el festejo? Es la mascota de Atlético Mineiro y fue suspendida por "corrida intimidatoria" en esa acción. No podrá estar en el próximo partido 🇧🇷😳.



📹: @TNTSportsBRpic.twitter.com/0wZy6uzD0S — VarskySports (@VarskySports) March 9, 2022

Sin embargo, la mascota no se salvó ya que la Federación de Mina Gerais la sancionó con una fecha con el fin de “adoptar medidas pedagógicas para frenar prácticas similares”, según indicaron en el comunicado. De esta manera, el Galo Doido no podrá decir presente en el próximo cotejo como local ante el Caldense por el Estadual. No es la primera vez que Galo Doido queda involucrado en una polémica, ya que en febrero de 2020 fue muy repudiado por un gesto machista hacia una futbolista del equipo. La mascota hizo gestos indebidos en la presentación de su nueva incorporación Diego Tardelli.

“Cuando sucedió el hecho, no me sentí ofendida. El número del Gallo es el 13 y ayer yo tenía el mismo número en mi espalda. Pero luego comenzaron a llegar varios videos, varias personas hablando, personas cercanas a mí, familiares, y desde entonces comencé a ver el video unas cinco veces, y noté que tenía motivos ocultos. Me sentí como un objeto, un objeto sexual. No estaba allí por diversión o para tomar fotos, estaba allí por mi profesión. Juego fútbol en el equipo femenino del Atlético y él va y me lo hace: se frota la mano, se pasa la mano por la boca “, expresó Calhau en diálogo con ESPN.

Por supuesto, las imágenes se volvieron virales y por ello el club decidió despedir al empleado. “Sobre el episodio que ocurrió ayer por la tarde, que involucra a Vitória Calhau, el Atlético lamenta y repudia el comportamiento del empleado que fue removido de su cargo. Nos disculpamos con la atleta, los jugadores y todos los fanáticos por el desafortunado acto”, fue el comunicado oficial.

“No sé si tuvo motivos ocultos, no sé quién es, no sé sobre su comportamiento. Entonces, no puedo decir que no fue acoso, pero no digo que fue acoso, ¿sabés? Se frotó la mano, salió con la mano sobre la boca, se volvió y miró mis partes, estaba mal”, agregó en ese entonces la defensora.