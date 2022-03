Son 99 las vacantes en la justicia santafesina

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El secretario de Justicia anunció que antes de fin de mes enviará 11 pliegos a Legislatura. En la circunscripción con cabecera en esta capital son 20 los lugares a cubrir.

Somaglia con los colegios de abogados de la provincia

El secretario de Justicia, Gabriel Somaglia, informó a los colegios de abogados de la provincia que en quince días el Poder Ejecutivo enviará a la Legislatura un listado de candidatos jueces y camaristas de las distintas circunscripciones para empezar a cubrir las 99 vacantes existentes a la fecha.

La falta de cobertura de juzgados de primera instancia es uno de los principales reclamos de los abogados debido a los inconvenientes que provoca en el funcionamiento del sistema judicial. Somaglia convocó a la reunión con los cinco colegios a los fines de informar e intercambiar ideas sobre los proyectos en vigencia de las diferentes áreas que conformar la secretaría. No obstante, uno de los planteos fue las vacantes, cuestión que no sorprendió al funcionario. "Es un tema que hacen al eje de un mejor acceso a la justicia", señaló.

Somaglia informó que en quince días prevé enviar 11 pliegos para que sean votados por la Asamblea Legislativa mientras que en 70 de las otras vacantes están en trámites los concursos; por otra resta convocar al trámite para otros 18 sillas sin titular en el Poder Judicial.

La gestión de Omar Perotti envió una sola lista de candidatos al Poder Judicial sobre fines del 2021 y de los 14 pliegos remitidos, solo 7 fueron aprobados por la Legislatura.

El secretario de Justicia dijo que "en los próximos quince días se enviará pliegos a la Legislatura y esperamos que esta vez tenga receptividad en el ámbito legislativo". Cuando se lo consultó sobre pliegos que no prosperaron, explicó que "no hubo cuestionamientos sobre los postulados, si hubo falta de entendimiento y lograr los consensos requeridos, que ha causado los perjuicios que hoy estamos viendo en la magistratura sobre todo en Reconquista y Rafaela". Ejemplificó la falta de entendimiento con lo que ocurre con el Presupuesto 2022. "La Legislatura pese a que recibió el presupuesto en tiempo y forma, no ha dado la sanción pretendida, y esa es una muestra de la falta de entendimiento, no falta diálogo, falta entendimiento".

El presidente del Colegio de Abogados de Santa Fe, Andrés Abramovich, subrayó que "la principal preocupación radica, en las distintas circunscripciones, en la cobertura de las vacantes existentes. Venimos luchando desde la Federación de los Colegios para que en aquellos juzgados donde no se encuentren cubierto con su titular, se pueda acceder a la designación definitiva. Atrás de cada tribunal se encuentran los problemas de la gente, un juzgado que no tiene su titular, implica que la justicia no llega a tiempo y cuando no llega a tiempo, no es justicia".

Además de Abramovich estuvieron en la reunión el presidente y vicepresidenta del Colegio de Abogados de Rosario, Lucas Galdeano y Valeria Arguello; la presidenta del Colegio de Abogados de Venado Tuerto, Andrea Majul; la del Colegio de Abogados de Reconquista, Patricia Virili; y la titular del Colegio de Abogados de Rafaela, Mabel Eusebio.

El pasado lunes, en Rafaela, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Rafael Gutiérrez, encabezó el acto de juramento de los integrantes de la nueva Sala Civil, Comercial y Laboral de esa ciudad, dos de cuyos integrantes eran jueces de primera instancia. En su momento, la Asamblea Legislativa votó los pliegos de los camaristas y rechazó los pliegos de primera instancia.

El Colegio de Abogados de Rafaela expuso la postura ante los colegiados en una nota donde informaron que ya en diciembre de 2021 "manifestamos a la Corte Suprema de Justicia y al Poder Ejecutivo provincial la honda preocupación que provocan la existencia de vacantes en juzgados y las que necesariamente se producirían ante la designación de dos Jueces de Primera Instancia Civil y Comercial cuyos pliegos fueron aprobados en noviembre de 2021. Que desde esa fecha nos encontramos realizando gestiones tendientes a lograr que se prevea todo lo conducente para la cobertura inmediata de las vacantes que generaría tal designación. Nos adelantamos a la situación, a sabiendas de que esto produciría un colapso de la justicia local y por lo tanto, una situación de emergencia institucional". Así a los dos magistrados que dejaron la primera instancia para pasar a la cámara se sumaron las vacantes de jueces a cargo de la 1era. Nominación Civil y Comercial, desde febrero de 2019, y de la 2da. Nominación del Juzgado de Primera Instancia en lo Laboral, vacante desde hace casi un año. Por último, el colegio rafaelino pide cubrir las vacantes en forma inmediata con jueces subrogantes, "hasta tanto resulten designados aquellos seleccionados en los procesos de concursos convocados para tal fin, evitando con esta medida la paralización de la Justicia local Civil, Comercial y Laboral, que lamentablemente se avecina".

Comunitarios

Se está realizando el concurso para designar 36 jueces comunitarios (ex jueces comunales) para lo cual se inscribieron 1044 abogados en el concurso múltiple. De esas vacantes, 8 son para la Circunscripción 1 y son para las localidades de La Pelada, Llambi Campell, María Juana, San José del Rincón, San Carlos Sud, Santo Domingo, La Criolla y Recreo.

Para la zona de Rosario son 14 lugares; 4 para la cabecera Venado Tuerto; 4 para Reconquista y los restantes 7 para la zona de Rafaela.

Otros temas

Ante los colegios de abogados, Somaglia y sus colaboradores informaron "sobre la digitalización de todas las áreas de la Secretaria de Justicia y, especialmente, la vinculada a la actividad vinculada a la actividad inmobiliaria, como es el Registro General de la Propiedad". Así detalló avances en la implementación de la Mesa única y Digital; sistema informático que unifica las mesas de entradas de Santa Fe y Rosario y permite Ingreso de solicitudes digitales. También la Digitalización de Declaratoria de Herederos del Registro.

Desde el Registro Civil se comunicó la elaboración de la plataforma digital para la solicitud Web de copias Actas de Nacimiento, Matrimonio, Defunciones y Uniones Convivenciales.

La Inspección General de Personas Jurídicas anunció herramientas para la gestión profesional, especialmente para la realización de trámites por vía digital; re empadronamiento gratuito y digital de todas las personas jurídicas e informó sobre el proyecto de ley que posibilitará eliminar la duplicidad en el trámite de constitución y reforma de las sociedades por acciones, concentrando en IGPJ tanto la fiscalización como el registro.

Desde el área de la Agencia de la Gestión de la Mediación la propuesta 2022 para el trabajo conjunto con los Colegios de Abogados está en generar una mesa de trabajo colaborativa con las áreas de Mediación de las cinco circunscripciones para trabajar sobre temáticas relacionadas con la Mediación Prejudicial Obligatoria y la celebrar convenios específicos con los diferentes colegios para brindar patrocinio letrado gratuito y capacitación en Mediación.