https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Miércoles 09.03.2022 - Última actualización - 7:35

7:31

Se mantiene la tendencia declinante de los últimos meses, en parte producto de las subas de la tasa de interés, que encarece la financiación.

Informe Monetario Mensual En el mes de febrero los consumos con tarjeta de crédito cayeron 11,6 % Se mantiene la tendencia declinante de los últimos meses, en parte producto de las subas de la tasa de interés, que encarece la financiación. Se mantiene la tendencia declinante de los últimos meses, en parte producto de las subas de la tasa de interés, que encarece la financiación.

Los gastos con tarjetas de crédito en febrero bajaron un 11,6% en forma interanual, luego de presentar una merma de 2,5% respecto del mes anterior.





La gente acentuó así la tendencia a evitar consumos con tarjetas, en parte producto de las subas de la tasa de interés, que encarece la financiación.





De esta forma se mantuvo la pendiente que se observa desde hace varios meses y que además se trasladó a otros instrumentos dando cuenta de una menor predisposición al endeudamiento por parte del público.





En tanto, los préstamos personales tuvieron una baja de 1% con respecto a enero, quebrando un alza de cinco meses de incremento.

Foto: Gentileza





A mediados de mes el Banco Central elevó la tasa de interés para depósitos de más de $ 10 millones de 39 a 41%, lo que arrastra la tasa que los bancos cobran por la financiación.





La información fue publicada hoy por el Banco Central en su "Informe Monetario Mensual" correspondiente a febrero.





Las tarjetas de crédito podrían poner fin a los planes promocionales de cuotas





Por su parte, los créditos prendarios volvieron a mostrar el mayor dinamismo entre todas las líneas, con un aumento de 45,8% interanual y completando un período de 20 meses de crecimiento a precios constantes.

Foto: Gentileza





En cambio, el saldo de los créditos hipotecarios disminuyó 2,1% en términos reales y sin estacionalidad en febrero, lo que representaría una caída de 13,1% en los últimos 12 meses.





A su vez, los préstamos al sector privado disminuyeron 1,3%, luego de cinco meses de crecimiento. "La baja fue generalizada en la mayoría de las líneas de financiación", explicitó el BCRA.





En otro orden, los depósitos a plazo fijo del sector privado crecieron 1,6%, mientras que los nominados en UVA subieron 5,6%.





Dentro del segmento de moneda extranjera, los depósitos del sector privado registraron una disminución promedio mensual de US $ 290 millones explicada en parte por el efecto arrastre del mes previo. Este comportamiento estuvo vinculado a la evolución de los depósitos a la vista de personas humanas del segmento de entre US $ 50.000 y US $ 250.000. Así, el saldo promedio mensual de los depósitos del sector privado se ubicó en US$ 15.249 millones en febrero.