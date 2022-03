Le regaló su camiseta a un niño con leucemia y 12 años después jugó contra él en la MLS

Este fin de semana en la MLS un partido entre LA Galaxy y Charlotte FC terminó con una imagen más que conmovedora. Allí se observa al jugador Sacha Kljestan y Chris Hegardt, pero lo que parece solo ser una foto intercambiando camisetas, tiene una historia detrás que pocos sabían.

En 2010, Chris Hegardt tenía nueve años y estaba internado en el hospital haciendo un tratamiento médico contra una leucemia que padecía. Días después de conocerse esa noticia, Sacha Kljestan, jugador de Chivas, fue hasta el hospital donde Chris se encontraba para regalarle una camiseta autografiada.

Pero 12 años después ninguno de los dos esperó que este momento llegara. Chris se pudo recuperar favorablemente del cáncer y empezó a jugar al fútbol hasta llegar hoy en día a ser mediocampista del Charlotte FC y este fin de semana se enfrentó contra LA Galaxy en donde juega Sacha Kljestan, aquel jugador que en tiempos difíciles le regaló su camiseta.

Sin dudas luego del partido en la cual el Charlotte FC perdió por 1-0, ambos jugadores se cruzaron en mitad de cancha e intercambiaron camisetas y se sacaron una foto para recrear un poco de la historia detrás de ese encuentro. “A Chris Hegardt le tocó ser el que le entregó la camiseta a Sacha Kljestan esta vez”, fue el mensaje que publicó en la cuenta oficial el club Charlotte junto a un video.

My wife and I visited this young man back in 2010 at Children’s Hospital LA. Today I ran into his parents in our hotel lobby in Charlotte. His name is Chris Hegardt and he’s a rookie midfielder for @CharlotteFC. I gave him a jersey once, hopefully he will give me his tomorrow! pic.twitter.com/NhXiVIAGzp