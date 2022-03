La Selección Argentina se mantiene en el séptimo lugar del ranking FIBA

El seleccionado masculino de básquetbol de la Argentina continúa en la posición número 7 del ranking mundial, de acuerdo al listado presentado en las últimas horas por la Federación Internacional de Asociaciones de Básquetbol (FIBA).



Luego de la segunda ventana calificatoria camino al Mundial Filipinas Indonesia Japón 2023, disputada a fines de febrero, el organismo que rige la disciplina elevó la nómina ordenatoria.



Argentina, tras la derrota con Venezuela (58-71) y la victoria con Panamá (65-58), conserva el séptimo puesto en la clasificación.



Hubo apenas dos cambios en los diez primeros del ranking: Francia superó a Eslovenia y pasó a la cuarta colocación, mientras que Grecia recuperó el noveno puesto y desplazó a Italia.



La lista de los 20 primeros seleccionados del ranking FIBA es la siguiente: 1) Estados Unidos 763, 4 puntos. 2) España 724. 3) Australia 691,9. 4) Francia 673,4. 5) Eslovenia 671,2. 6) Serbia 664,8. 7) ARGENTINA 654,1. 8) Lituania 651,4. 9) Grecia 650,9. 10) Italia 645,1.



11) Alemania 603,9. 12) República Checa 577,3. 13) Polonia 560,6. 14) Brasil 553,6. 15) Rusia 551, 7. 16) Turquía 504,6. 17) Venezuela 504,5. 18) Canadá 501,5. 19) Puerto Rico 476,2 y 20) República Dominicana 474,8.

