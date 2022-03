https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Miércoles 09.03.2022 - Última actualización - 9:24

9:14

Por el conflicto con Ucrania

Mazepin, tras dejar la F1: "El contrato se rescindió unilateralmente"

"Tenía planeado correr como deportista neutral. La FIA lo permitía. No tenía ningún problema con eso, pero la noche antes de que se rompiera mi contrato, salieron directivas adicionales y cuando comenzamos a analizarlas (tenía que firmar una serie de condiciones), y recibí un mensaje. A la mañana siguiente me cancelaron el contrato. Me despidieron", expresó el piloto ruso.

Crédito: Reuters



Crédito: Reuters

El Litoral en en

Por el conflicto con Ucrania Mazepin, tras dejar la F1: "El contrato se rescindió unilateralmente" "Tenía planeado correr como deportista neutral. La FIA lo permitía. No tenía ningún problema con eso, pero la noche antes de que se rompiera mi contrato, salieron directivas adicionales y cuando comenzamos a analizarlas (tenía que firmar una serie de condiciones), y recibí un mensaje. A la mañana siguiente me cancelaron el contrato. Me despidieron", expresó el piloto ruso. "Tenía planeado correr como deportista neutral. La FIA lo permitía. No tenía ningún problema con eso, pero la noche antes de que se rompiera mi contrato, salieron directivas adicionales y cuando comenzamos a analizarlas (tenía que firmar una serie de condiciones), y recibí un mensaje. A la mañana siguiente me cancelaron el contrato. Me despidieron", expresó el piloto ruso.

El piloto ruso, Nikita Mazepin, abandonó la competencia de Fórmula Uno luego de que el equipo Haas le dejara sin efecto su contrato debido al conflicto que mantiene su país con Ucrania. "Esperé pacientemente la decisión de la FIA. Estaba seguro de que encontraríamos una solución a la situación, pero el contrato se rescindió unilateralmente", explicó Mazepin en conferencia de prensa. "Tenía planeado correr como deportista neutral. La FIA lo permitía. No tenía ningún problema con eso, pero la noche antes de que se rompiera mi contrato, salieron directivas adicionales y cuando comenzamos a analizarlas (tenía que firmar una serie de condiciones), y recibí un mensaje. A la mañana siguiente me cancelaron el contrato. Me despidieron". "Merecía más apoyo por parte del equipo. No hay razón legal para rescindir mi contrato. Me alivió ver que la FIA nos permitía competir con colores neutros. Tenía la esperanza de pilotar. Pero el 15 de marzo todo cambió y perdí el sueño por el que trabajé durante 18 años", se quejó el piloto. Por último, el ruso evitó hablar de la invasión de su país hacia Ucrania, "Primero que nada, quiero decir que entiendo que el mundo no es como era hace 2 semanas. Es un momento extremadamente doloroso tanto para ustedes como para mí. Tengo amigos en los dos bandos del conflicto y nada es comparable con esto, no quiero hablar de ello, solo hablo de que me dijeron la semana pasada que paraba (de pilotar) cuando la FIA y el Consejo Mundial me dijo que podía hacerlo con bandera neutral y yo acepte incondicionalmente, así que la decisión de Haas de acabar el contrato unilateralmente no fue tomada por sanciones o por una autoridad deportiva, o por mi o mi padre o su compañía, y no creo que sea bueno".

El Litoral en en

Temas: