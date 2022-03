https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Miércoles 09.03.2022 - Última actualización - 10:23

9:42

Guerra Rusia-Ucrania

Riesgo de radiación: advierten que Rusia desconectó la planta nuclear de Chernóbil

Una compañía ucraniana dijo que no pueden enfriar el combustible nuclear gastado luego de que se cortó la conexión eléctrica y advierte que no pudieron reparar la conexión por los enfrentamientos.

Crédito: Reuters



Crédito: Reuters

El Litoral en en

Guerra Rusia-Ucrania Riesgo de radiación: advierten que Rusia desconectó la planta nuclear de Chernóbil Una compañía ucraniana dijo que no pueden enfriar el combustible nuclear gastado luego de que se cortó la conexión eléctrica y advierte que no pudieron reparar la conexión por los enfrentamientos. Una compañía ucraniana dijo que no pueden enfriar el combustible nuclear gastado luego de que se cortó la conexión eléctrica y advierte que no pudieron reparar la conexión por los enfrentamientos.

La preocupación aumenta luego de la denuncia de Ucrania de que Rusia desconectó la planta nuclear de Chernóbyl. La compañía estatal ucraniana Energoatom advirtió que no pueden enfriar el combustible nuclear gastado.

La extinta planta atómica fue capturada y desconectada por las fuerzas rusas poco después del comienzo de la invasión, por lo que las autoridades ucranianas no saben cuáles son los niveles de radiación en la planta de energía nuclear.

Ucrania advirtió que hace días que la estación nuclear no tiene suministro de energía, no puede ser reconectada por los enfrentamientos en la zona y podría liberar sustancias radioactivas al aire. Además, la ciudad de Slavutich también está sin suministro de energía

A su vez, la Agencia Internacional de Energía Atómica (OIEA) informó que Chernobyl ya no transmite datos al organismo de control atómico de la ONU.

Rusia capturó un segundo sitio nuclear y Ucrania denuncia que atacó otra instalación que alberga un reactor nuclear Foto: Reuters

Luego de tomar el control de la estación nuclear de Chernobyl, el ministro de Energía ucraniano, Herman Halushchenko, informó que Rusia avanzó y tomó el control de la planta de energía nuclear de Zaporizhzhia, la más grande de Europa.

En Zaprozhzhia hay más de 400 soldados rusos, según apuntó Haluschenko. Además, la semana pasada las fuerzas rusas fueron acusadas de disparar cohetes contra otra instalación ucraniana que alberga un reactor nuclear a pesar de haber sido advertidas del desastre que podría causar.

Ucrania denuncia que Rusia supuestamente atacó con cohetes no guiados el Instituto de Física y Tecnología de Járkov, que alberga una instalación llamada Fuente de Neutrones. La instalación de £53 millones utiliza un reactor nuclear para la investigación de medicamentos, industria y física.

Si bien no es tan grande como otros reactores, se advirtió al servicio de seguridad nacional de Ucrania que los ataques de Rusia a la instalación, con lanzadores de misiles Grad, podrían conducir a un “desastre ecológico a gran escala”.

Herman Halushchenko, ministro de Energía de Ucrania, también expresó su preocupación por el personal que trabaja bajo la vigilancia rusa en las instalaciones ucranianas durante casi dos semanas.

El Litoral en en

Temas: