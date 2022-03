Andy Murray donará sus ganancias del 2022 a los niños ucranianos afectados por la guerra

El británico Andy Murray confirmó que todas las ganancias que tenga este 2022 en los torneos de tenis, serán destinadas a los niños de Ucrania que se ven afectados por la invasión rusa.

"Más de 7,5 millones de niños están en peligro con la escalada del conflicto en Ucrania", señaló Murray, quien además advirtió, "Es vital que la educación continúe, por lo que UNICEF está trabajando para permitir el acceso al aprendizaje de los niños desplazados, así como apoyando la rehabilitación de las escuelas dañadas, junto con el reemplazo de equipos y muebles".

Mediante sus redes, el británico expresó que lo ganado en lo que quede del año será entregado a quienes padecen la guerra "Voy a donar las ganancias de mi premio en metálico durante el resto del año, pero cualquier persona en el Reino Unido puede apoyar la respuesta humanitaria de UNICEF donando a nuestro llamamiento".

I’m going to be donating my earnings from my prize money for the rest of the year, but anyone in the UK can support UNICEF’s humanitarian response by donating to our appeal by following this link - https://t.co/Z2mNGQ3xh8



Children in Ukraine need peace - now. 🇺🇦 🙏



