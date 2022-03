https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Miércoles 09.03.2022 - Última actualización - 14:14

La reflexión pertenece al investigador de fauna Pablo Beldomenico, tras la impactante fotografía capturada por Shafeeq Mulla en África.

Fotorreportaje "El universo del pequeño va a seguir siendo su madre, aún en la panza del leopardo" La reflexión pertenece al investigador de fauna Pablo Beldomenico, tras la impactante fotografía capturada por Shafeeq Mulla en África. La reflexión pertenece al investigador de fauna Pablo Beldomenico, tras la impactante fotografía capturada por Shafeeq Mulla en África.

“Clinging to the lifeless body of its mother, an infant vervet monkey’s fate hangs in the balance” (“Aferrándose al cuerpo sin vida de su madre, el destino de un mono verde bebé pende de un hilo”), escribió el fotógrafo de fauna Shafeeq Mulla junto a esta impactante imagen capturada en el Parque Nacional Luangwa del Sur, Zambia (África)..

La imagen fue publicada el lunes en el sitio web África Geographic y ya recorre el mundo. “Increíble”, “Mirá la tristeza en los ojos de ese bebé”, son algunos de comentarios de la audiencia, entre otros que apuntan al logro del registro: “Gran captura”.



Luego el reportero gráfico publicó también la fotografía en su Instagram y escribió: “Un reino implacable”. Debajo agregó: “Olimba lleva el cadáver de un mono vervet hembra con su bebé todavía pendiente de su vida. Lamentablemente, el cachorro de leopardo también mató al bebé después de jugar con él durante unos minutos”.



“La naturaleza no siempre es bonita. Esta imagen definitivamente nos habla de la dura realidad de la vida. Para tener un ambiente sustentable, los animales necesitan morir para que otros sobrevivan”, reflexionó Mulla.



La imagen llegó a la redacción de El Litoral de la mano del investigador de fauna y epidemiólogo santafesino Pablo Beldomenico, quien al enviarla también reflexionó: “El universo del pequeño va a seguir siendo su madre, aún en la panza del leopardo”.