Invasión rusa: Volodimir Zelenski pidió a sus aliados que le envíen "aviones"

Crédito: Oficina presidencial de Ucrania



El presidente ucraniano Volodimir Zelenski pidió este miércoles a los países occidentales que decidan rápidamente sobre la propuesta polaca de enviar aviones de combate Mig-29 a Ucrania para ayudar a hacer frente a la invasión rusa. ¡Estamos en guerra! No tenemos tiempo para todas estas señales. ¡Esto no es ping pong! ¡Se trata de vidas humanas!”, pidió el mandatario en un video publicado en la aplicación Telegram. "Tomen una decisión lo más rápido posible, envíennos aviones", agregó. Por su parte, Polonia está dispuesta a entregar a Ucrania sus cazas Mig-29, como insiste Kiev, pero pide que la decisión la tome la OTAN, mientras que Moscú advierte que esta situación crearía un "escenario potencialmente peligroso". "Polonia no es parte de esta guerra y la OTAN tampoco. Una decisión tan seria como el traslado de los aviones debe ser tomada por unanimidad por toda la OTAN", reiteró este miércoles el primer ministro polaco Mateusz Morawiecki durante una visita a Viena. "Solo entregamos armas defensivas", agregó. Mientras, el gobierno británico anunció este miércoles que seguirá suministrando misiles antitanques a Ucrania, como parte de su apoyo defensivo al país. "En respuesta a la agresión continuada de Rusia, aumentamos nuestro suministro" de armas antitanques, afirmó el ministro de Defensa, Ben Wallace, en la Cámara de los Comunes. Reino Unido ha entregado hasta ahora 3.615 NLAW (misiles antitanques portátiles) y agregará "más", anunció. También tiene previsto un "pequeño envío" de misiles antitanques Javelin. Alemania, en tanto, descartó una posible entrega de aviones de combate a Ucrania.

