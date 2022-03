https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Rugby

Los All Blacks pidieron disculpas tras la publicación machista en el Día Internacional de la Mujer

El seleccionado masculino de rugby de Nueva Zelanda emitió un comunicado pidiendo disculpas por una publicación que se difundió en sus redes sociales. "No lo hicimos bien", expresaron.

El seleccionado de rugby neozelandés tuvo que disculparse esta semana luego de un posteo fallido por el Día Internacional de la Mujer con el cual quiso homenajear a quienes suelen acompañar a las estrellas del equipo a través de roles de apoyo como el de hijas, esposas y madres. Luego de que la publicación recibiese cientos de respuestas negativas, el equipo se disculpó y explicó cuál era la intención. “No lo hicimos bien y nos disculpamos”, señaló en un breve comunicado New Zealand Rugby (NZR). “NZR y nuestros Teams in Black celebraron el Día Internacional de la Mujer en todos nuestros canales digitales y nuestra intención era retratar los muchos roles que tienen las mujeres en nuestro juego”. El posteo original decía: “Siempre agradecidos con todas las mujeres en nuestras vidas que nos permiten jugar el juego que amamos. Socias, madres, hijas, doctoras, fisios, árbitras, administradoras y aficionadas. Te aprecio todos los días”, y estaba acompañado de imágenes de las figuras del equipo masculino junto a mujeres de sus familias. Esto generó controversia ya que las fotos mostraban a las mujeres solamente como un elemento de apoyo detrás de las estrellas masculinas e ignoraba por completo al equipo femenino. Foto: Gentileza Las Black Ferns, campeonas mundiales y ganadoras del oro en la modalidad seven celebrada en los Juegos Olímpicos de Tokio, no fueron mencionadas por los All Blacks. El equipo femenino, también emitió su propio mensaje en el que destacaba la fortaleza de sus jugadoras. “Toda nuestra whanau (comunidad) de rugby está muy orgullosa de nuestras Black Ferns y todas nuestras wahine (mujeres), en todo lo que hacen dentro y fuera de la cancha”, señaló la NZR en su comunicado. Sin embargo, no hizo mención al porqué de la elección de determinados rugbiers para el posteo original del Día de la Mujer.

