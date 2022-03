Bob Dylan prepara un libro de ensayos sobre la canción moderna

El músico y compositor Bob Dylan tiene previsto publicar en noviembre de este año el libro "La filosofía de la canción moderna", de acuerdo a un comunicado difundido por su editorial Simon and Schuster, lo que significa todo un acontecimiento porque se trata de la primera publicación que el artista realiza en casi dos décadas -su último texto editado fue "Crónicas. Volumen uno" en 2004- y luego de ganar el Premio del de Literatura en el año 2016.

Announcing The Philosophy of Modern Song, a master class on the art and craft of songwriting and first book of new writing since 2004's Chronicles: Volume One, from Nobel Prize laureate Bob Dylan. Learn more and pre-order your copy here: https://t.co/RaKTisLl4w pic.twitter.com/614rbZOml8