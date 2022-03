https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Miércoles 09.03.2022 - Última actualización - 21:48

21:41

Este miércoles

Falleció el ex intendente de Casilda, Eugenio "Chinchu" Viale

La lamentable noticia provocó un fuerte impacto en todos sus allegados. Es la segunda pérdida del año de un ex mandatario casildense, ya que el 15 de febrero, falleció Mario Drisun, quien también se desempeñó como máxima autoridad del ejecutivo local.

Crédito: Gentileza



Crédito: Gentileza

Alan Vidaña Este miércoles por la tarde se produjo el deceso de Eugenio “Chinchu” Viale, quien fue intendente de Casilda -departamento Caseros- durante el período comprendido entre 1973 y 1983. Viale fue un hombre del Partido Demócrata Progresista, con apenas 33 años llegó a la intendencia. En 1987 formó parte del cuerpo legislativo local, siendo electo concejal hasta 1991. Posteriormente, fue Director de la Producción hasta el año 1999. También ocupó el rol de Secretario de Gobierno hasta el año 2002, entre otros importantes cargos en la función pública. Dentro de su gestión como mandamás de la capital departamental, se llevaron adelante importantes obras. Como la extensión de la red de pavimento y alumbrado público. Además, impulsó la creación de la Escuela Municipal "Benito Quinquela Martín". Tenés que leer Murió el ex ministro de Salud Mario Drisun Ante esta triste noticia, el intendente municipal, Andrés Golosetti, hizo llegar sus condolencias a familiares y allegados. Disponiendo duelo municipal los días miércoles 9 y jueves 10 de marzo, donde la bandera nacional permanecerá a media asta. Distintas personalidades del ámbito político se hicieron eco de la muerte de Viale. “Lamento la desaparición física del ex Intendente de Casilda, Eugenio "Chinchu" Viale, mi más sinceras condolencias a familiares y amigos en este momento tan difícil”, expresó Eduardo Rosconi, senador departamental. También, el concejal German Zarantonello manifestó su pesar por la pérdida. “Se fue un gran hombre, un gran intendente, se fue un consejero de mi vida política”.

