Dalma Maradona habló sobre el caso de Mavys Álvarez y explicó porque no se había expresado antes

“Todo lo que yo tenía para decir le restaba al discurso de la mujer” explicó la hija del astro y destacó que todas las vícitmas tienen que “tener el lugar para hacer su descargo”.

Dalma Maradona respondió por primera vez sobre el caso de Mavys Álvarez, la cubana que acusó a su padre Diego Maradona, veinte años después de haber estado con él siendo menor de edad.

Mavys acusó a Diego Maradona y a parte de su entorno de haber cometido abuso sexual cuando ella vivía en Cuba, donde lo conoció, teniendo 16 años. Además, aseguró que El Diez había sido violento y que la había iniciado en el consumo de drogas.

Mientras Mavys era el centro de toda la atención mediática, el año pasado, a raíz de sus largas entrevistas en la televisión de Miami, Estados Unidos, Dalma Maradona optaba por guardar silencio.

La hija de Diego fue como invitada a LAM, donde De Brito le consultó por qué había tomado esa actitud: "A mí me pasó que en su momento, todos me decían 'vos tenés que hablar, siendo tan feminista, tenés que manifestarte...".

"Y lo que me pasó fue una contradicción. Por un lado, siento que una víctima siempre tiene que tener el lugar para hacer su descargo. Siempre. Sea quién sea. Sea esa chica o sea quién sea" explicó.

"Pero me parecía que todo lo que yo tenía para decir le restaba al discurso de la mujer. Entonces, eso iba en contra de lo que yo pienso, de ella y de cualquier otra", agregó.

"Más allá de que uno les puede creer o no a las mujeres, porque eso es un tema de cada uno -siguió opinando-, siento que si yo decía lo que yo tenía ganas de decir, era ir en contra de todo lo que pienso y de todas las víctimas reales a las que les sucede algo así".

"Conocerás historias en primera persona...", acotó De Brito. "Sí, de hecho, cuando escuché, sin meterme mucho en el tema para ser respetuosa, hablé con mucha gente, me asesoré un montón, pregunté un montón de cosas en cuanto al relato y... realmente, no quise opinar, porque me parecía que decir 'no le crean' no suma ni a esa causa ni a las demás". "Lo que yo opine, me lo guardo", remató.

El conductor de LAM le planteó a Dalma si cuando ella, su hermana Gianinna Maradona, y su mamá Claudia Villafañe viajaban a Cuba, a ver a Diego Maradona "conocían la vida real de Diego allá... que tenía novias... los hijos que dijo (Matías) Morla que tenía y que nunca aparecieron...".

"Bueno, pero Morla...", minimizó Dalma los dichos del abogado. "Morla dijo que Diego tenía tres hijos cubanos que nunca aparecieron", recordó De Brito. "No, que yo sepa, no. Pero es un tema del que no quiero opinar porque realmente no sé".

"¿Tu papá te contó alguna vez que tenía una pareja allá (en Cuba)?", insistió Ángel. "No, nunca. Y ni sé qué edad tenía yo en ese momento. Pero la verdad es que nunca vi nada".