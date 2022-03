https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Guerra Rusia-Ucrania

España no descarta la posibilidad de enviar más armas a Ucrania

La ministra de Defensa Española, Margarita Robles, dijo que no va enviar tropas pero sí material militar y aclaró que la decisión se toma ante la "locura" de Vladimir Putin.

España no descarta enviar más armas a Ucrania ante la "locura" del presidente ruso, Vladimir Putin, y la imprevisible duración del conflicto bélico, ni tampoco incrementar la presencia de efectivos españoles en el flanco este de la OTAN, pero todo dependerá de cómo evolucione la situación. Lo que no van a hacer España ni la OTAN es enviar tropas a Ucrania porque no pertenece a la Alianza Atlántica, aunque "no la han abandonado ni la abandonarán", como se ha demostrado con las sanciones económicas sin precedentes a Rusia y el envío de material militar al país invadido, según ha afirmado la ministra de Defensa, Margarita Robles. Ante la Comisión correspondiente del Congreso para explicar, entre otras cosas, la actuación de España con relación a esa guerra, Robles ha señalado que, en principio, no está previsto ir más allá del actual despliegue de militares españoles en el flanco este de la OTAN, pero ha advertido de que la situación en Ucrania es "cambiante", por lo que a veces las decisiones se tienen que tomar "de un día para otro". Y por ello, ha pedido a los grupos un voto de confianza en el Gobierno que, según ha dicho, está actuando en coordinación, en línea y en unidad con la OTAN y la Unión Europea y en el "más estricto cumplimiento del orden internacional", confianza que en general le han otorgado los grupos parlamentarios. Durante su comparecencia en la Comisión, Robles ha denunciado la "intolerable" violación del derecho internacional por parte de Putin, que ha seguido en Ucrania una estrategia de imposición y conquista en la que de nada ha servido el diálogo y la diplomacia. "Tiene que pagar por ello", ha enfatizado. "Todos los miembros de la UE y de la OTAN estamos unidos con mayúsculas, sin fisura alguna; esta es la primera derrota de Putin", añadió. Margarita Robles: "Ni España ni ningún aliado enviará tropas, pero no vamos a abandonar a Ucrania" pic.twitter.com/wAIQaCb644 — EL MUNDO (@elmundoes) March 9, 2022 Defensa heroica de los ucranianos Robles ha recordado que España ha enviado un primer cargamento con armas y respecto a un segundo envío ha asegurado que "dentro de nuestras disponibilidades, con el material que nosotros tenemos, aportaremos en lo que pueda ayudar en esa defensa heroica de los ucranianos", subrayó. Explicó que las armas son de "fácil utilización" y no necesitan "adiestramiento específico". Dejó claro que el material enviado por España es para que Ucrania lo use en "legítima defensa", y aseveró que no caerá en manos de otros países o de grupos que hacen negocio con la guerra. Con ello ha dado respuesta al temor expresado por algunos grupos. ¿Cuánto durará la guerra? Esta pregunta la han formulado en la Comisión algunos grupos. La ministra se ha remitido a las notas que le han entregado sus asesores militares que han acudido a la sesión. Según ellos, encabezados por el jefe del Estado Mayor de la Defensa, el almirante Teodoro López Calderón, es que con la "extensión" actual de los combates, quizá se prolongue entre 10 y 14 semanas más. Después, se puede producir una "guerra de guerrillas que duraría meses", pero solo es uno de los escenarios posibles. "Es imprevisible saber lo que durará el conflicto. Vamos a ver hasta cuando está dispuesto a seguir Putin en esa locura, sin olvidar que tiene armas nucleares", ha enfatizado la ministra.

