Europa League: Barcelona recibe al Galatasaray por los octavos de final

Este jueves, continuarán los octavos de final de la Europa League, segundo torneo màs importante a nivel de clubes en el continente europeo; certamen que contará con la presencia de varios argentinos en cancha.

Desde las 14.45 horas el Sevilla, que tiene dentro de sus convocados a Marcos Acuña y Lucas Ocampos, recibirá en su estadio al West Ham de la Premier League, equipo inglés que cuenta con Manu Lanzini. Dicho cotejo será transmitido por ESPN.

Luego, a las 17 horas, será el turno de Barcelona ante el Galatasaray, Atalanta frente al Bayer Leverkusen, Rangers con el Estrella Roja y Braga contra el Mónaco.

Cabe destacar, que este miércoles se inició la instancia con la derrota como local del Betis ante el Eintracht Frankfurt por 2 a 1 y el triunfo del Lyon sobre el Porto por 1 a 0.

The round of 16 continues today! 🤩



Which game are you most excited for? #UEL pic.twitter.com/QRYRLg0eVx