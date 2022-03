Lecrerc se quedó con el mejor tiempo en los primeros entrenamientos en Bahréin

La Fórmula Uno está a un paso de su inicio de temporada 2022, es por elllo que se disputan los entrenamientos en Bahréin; circuito que dará inicio a la competencia el próximo 20 de marzo.

Este jueves, el piloto de Ferrari, Charles Lecrerc marcó el mejor tiempo en las pruebas matutinas. El piloto monaguesco hizo una marca de 1:34.531. Alexander Albon, con el Williams y Sebastian Vettel con el Aston Martin, completaron el podio.

