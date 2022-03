Pese a que la Circunvalación de Rosario concentra el 60% de accidentes viales, aún no instalaron los radares

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Tanto desde la ONG Compromiso Vial como desde el Concejo elevaron su reclamo formal para conocer los motivos por los cuales aún no se instalaron nuevas cámaras que controlen la velocidad. A dos años de haberse concluido el contrato con la empresa que tenía a cargo el sistema de radares, los siniestros se multiplican y llenan las guardias de los hospitales.

Ignacio Pellizzón | [email protected]

Hace poco más de un año, la Agencia Provincial junto con la Agencia Nacional de Seguridad Vial, firmaron un convenio para medir la velocidad con radares en avenida de Circunvalación de Rosario. Se anunció la instalación de entre seis a nueve cámaras móviles y, luego, una medición con diez puntos fijos a lo largo de los 28 kilómetros de la autopista urbana con multas de hasta doce mil pesos. Sin embargo, más de doces meses después, alertan que no se instaló ninguna.

Por este motivo, el Concejo aprobó por unanimidad un pedido de informes de la concejala Susana Rueda, de Rosario Progresista, para saber cuándo se instalarán los radares de control de velocidad en la ruta nacional A008 (Circunvalación).

Lo que impulsa la solicitud de información es un relevamiento que arroja que la avenida concentra el 60% de los accidentes viales de la ciudad. “En 2020, -con pandemia mediante- hubo 416 personas que perdieron la vida en accidentes de tránsito en la provincia de Santa Fe, muertes directamente vinculadas con la velocidad. Y en la avenida Circunvalación se producen el seis de cada diez muertes “, advirtió la edila.

El proyecto recientemente aprobado, solicita a la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV), que indique o informe con precisión y oficialmente cuándo comenzará a funcionar el control de velocidad

También, pide que se convoque a los funcionarios de la Agencia Provincial de Seguridad Vial (APSV), a una reunión y que, a esta, sean convocados los organismos que luchan contra la inseguridad vial para intercambiar información sobre el estado y situación de los accidentes sobre la avenida de Circunvalación de Rosario.

Alcanza con dar una vuelta por la avenida para detectar que, por los distintos carriles, vehículos de diversos portes superan el máximo de velocidad permitido que es de 100 km/h. Los accidentes viales se reproducen diariamente por una de las arterias que más circulación concentra.

No solamente se detecta la imprudencia al manejar al moverse por Circunvalación, sino, además, por la estadística que relevó la ONG Compromiso Vial que indica que en las guardias de los hospitales el mayor ingreso de heridos es por siniestros viales.

Por qué no hay radares

Las cámaras que controlaban la velocidad en la avenida estuvieron funcionando de manera móvil hasta marzo de 2019. Las multas que se labraban por exceso de velocidad iban in crescendo. Pero, la firma que tenía el control de los dispositivos culminó su convenio en 2020.

Si bien, desde que asumió la nueva gestión provincial, se anunció reiteradas veces la instalación de nuevos radares, desde hace más de dos años se sigue esperando que se arme el pliego y se llame a licitación para incorporar nuevas cámaras.

Según explicó la titular de la ONG Compromiso Vial, Mariana Sena a radio LT8, “el director de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, ofreció seis radares móviles para utilizar en hasta tanto se concrete el llamado a licitación. Pero el convenio finalmente no se firmó. “Nada de eso se concretó, nada de eso se llevó a la práctica y es muy indignante, porque estamos hablando de excesos de velocidad que hace años dejaron de ser una infracción. Estamos hablando de salvar vidas y el Estado tiene que estar ahí sancionando para descender esa siniestralidad”, apuntó Sena.

“Todos sabemos que la velocidad es uno de los factores más importantes que intervienen en la siniestralidad”, apuntó la concejala Rueda. “Desde enero de 2020 que por parte del gobierno provincial se anuncia la instalación de radares, y luego de dos años, no se ha avanzado en ese sentido”.

“La grave situación de la seguridad vial en nuestra ciudad no permite más dilaciones. En este punto, no podemos más que afirmar que la Agencia Provincial de Seguridad Vial no nos cuida”, finalizó la edila.