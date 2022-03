https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Jueves 10.03.2022 - Última actualización - 9:16

9:12

Cada vez que llueve el agua queda estancada por varios días. A eso, los vecinos le suman la falta de iluminación en cercanías de la escuela Ballarini desde “hace más de un año”. Solicitan mejoras urgentes.

Ciudad de Santa Fe Piden mejorar el escurrimiento, las calles y la iluminación de barrio Cabal Cada vez que llueve el agua queda estancada por varios días. A eso, los vecinos le suman la falta de iluminación en cercanías de la escuela Ballarini desde “hace más de un año”. Solicitan mejoras urgentes. Cada vez que llueve el agua queda estancada por varios días. A eso, los vecinos le suman la falta de iluminación en cercanías de la escuela Ballarini desde “hace más de un año”. Solicitan mejoras urgentes.

La acumulación de agua en la calle es una constante cada vez que llueve por la falta de desagües y de mantenimiento del pavimento en barrio Cabal. A eso se le suma la escasa iluminación.

Graciela, vecina del lugar, le contó a CYD Litoral que “en el Pasaje Santa Fe desagota avenida Blas Parera y las calles del norte para el sur, pero no va para ningún lado el agua, queda estancada” y añadió que “hicimos muchos reclamos para que se haga un desagüe como corresponde que no sería mucho porque está el desagüe Espora a dos cuadras. No es un trabajo tan grande que no se pueda realizar”.

“Hace años que sugerimos esto a tal punto que cuando se hizo calle Castelli esta parte era asfalto pero fue desapareciendo por la cantidad de agua que se junta, los pozos que se hacen”, agregó Graciela.

Por su parte, Raquel, otra vecina del lugar, manifestó que “también falta mantenimiento de luminarias. Tenemos la escuela Camila C. de Ballarini cerca- en Servando Bayo y Vieytes- hace más de un año que no hay luz. Los chicos entran temprano y tiene turno nocturno también y es una oscuridad tremenda. Nos dijeron que se robaron los cables pero hace más de un año que estamos con estos reclamos”, finalizó.