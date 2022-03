Línea directa: "alegría y felicitaciones", "cortes de luz" y otros mensajes

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Jueves 10.03.2022

10:45

Alegría y felicitaciones

CARLOS ALBINO MUES

"Muchas veces ustedes reciben quejas en mis mensajes. Hoy escribo con mucha alegría para decirles que en el Correo Central y en la sucursal de Boulevard y 9 de Julio la atención del personal fue excelente. Quienes me atendieron eran personas muy bien dispuestas, muy profesionales y siempre con una sonrisa. Cosa inédita en muchos comercios u oficinas de esta Santa Fe, donde habitualmente no responden al saludo de entrada al local. En pocos minutos mi problema fue resuelto. Ojalá sirvieran de ejemplo. Como siempre agradezco vuestra atención".

****

Obra mal ejecutada

Viviana

"Continúa el padecimiento de los vecinos de la Diagonal 8 en Sauce Viejo. La anterior gestión, del Sr. Uliambre, decidió contratar a una cooperativa para la realización de un cordón cuneta, totalmente innecesario y mal realizado, ya que no contó con la supervisión de alguien sapiente. Los albañiles hicieron lo que pudieron. El resultado: cordones más bajos que la calle, sin desagüe alguno, etc. Tampoco se terminó la obra y la cooperativa se retiró dejando veredas y entradas de auto peor que antes. La mía, que estaba en perfectas condiciones, de hormigón, ahora es una subida de barro. En estos días de lluvia, las calles se inundaron de bote a bote. El cordón desapareció bajo el agua... Y en la municipalidad 'esperan respuesta de la cooperativa'. Mientras, cortan la calle con vallado y nada más. Ni siquiera hacen una cuneta o algo para sacar el agua. La calle 75, otro tanto... Quienes vivimos acá, solo padecemos. Muchas gracias por el espacio".

***

Ucrania

KARINA ZERILLO CAZZARO

"Cada sociedad elige. Imponer por la fuerza otra elección, destruirla, no admite justificación bajo mote de credo, ideología, u objetivo alguno; es humanamente repudiable. La sociedad ucraniana, forjó sus elecciones en años de historia. Arrasar sus valores y a su gente, etiquetada a conveniencia bajo la cualidad de su agresor, es doblemente condenable. No le cabe el mote de 'nazi' a un pueblo semita; puede que le quepa el de 'patético' a quién así lo etiquete".

****

Cortes de luz

UN LECTOR

"En la zona de Colastiné Norte, el domingo, a las 8.45, se volvió a producir lo que permanentemente sufrimos los que habitamos este lugar maldito (lo digo por los servicios, por lo demás, es un paraíso), y es que la luz se corta intempestivamente y arranca, sin aviso, al segundo, quemando todo tipo de electrodomésticos. Los vecinos ya no sabemos ante quién quejarnos; y el diario se convierte en el único canal para expresar nuestra molestia, nuestro hartazgo. Por eso solicito que publiquen esto, a ver si alguna vez, después de tantos años que venimos sufriendo el pésimo servicio de la EPE, catastrófico, alguien actúa en consecuencia; entonces quizás, alguna vez podamos tener una solución a este problema. Inconvenientes de tensión; la luz se corta y vuelve, con cualquier tensión. Hay gente que ha medido 250 voltios en la red. Y ya no hay manera de reclamar: lo hemos hecho en forma oral, por teléfono; también una presentación por escrito, que nunca fue contestada, firmada por 50, 60 vecinos. Ni siquiera se tomaron la molestia de contestarnos. Estamos realmente cansados de esta situación. Creo que como usuarios que pagamos la factura merecemos una solución. Muchas gracias por el espacio".

****

Aclaración

LIDIA DE B° CONSTITUYENTES

"Quería informar que la foto sobre los bailes de disfraces de carnaval, publicada en vuestro diario el 6 del corriente, pertenece a la localidad de Llambi Campbell. Muchas gracias".

****

Llegan cartas

Ayuno y educación

MIGUEL ÁNGEL REGUERA

¿Qué tiene que ver el ayuno con la educación? El tiempo de cuaresma que los católicos recuerdan durante los 40 días posteriores al carnaval, hacen referencia a los 40 días de ayuno y reflexión de Jesús en el desierto, en donde supo también enfrentar las tentaciones del mal. Más allá de las creencias particulares de cada uno, siempre respetables mientras no dañen derechos ajenos, me permito rescatar de ese periodo, el concepto de "ayuno" y relacionarlo con la disciplina, la autonomía, el autocontrol, los frenos inhibitorios, en definitiva con la educación, es decir la formación en valores y principios éticos y morales, transmitidos por los agentes socializadores. Los padres, el círculo familiar, el grupo de pares, las instituciones educativas, deportivas, laborales a las que nos vamos incorporando a lo largo de la vida, parecen haber relegado la gimnasia del "ayuno", entendido como algo más que no comer carne en Semana Santa, sino como una negación de lo frugal, de lo fútil, de lo banal, de lo suntuario, de lo perjudicial para terceros. Ayuna el joven que se niega a participar de una riña con terceros. Ayuna el que se afirma en la vida sana y deja pasar por su vecindad una copa de alcohol o un cigarrillo. Ayuna el que le dice al que va a cometer un ilícito que no participará en el mismo ni lo encubrirá. Ayuna el que renuncia al goce del entretenimiento mientras prepara un examen. Ayuna el que apaga su celular para prestar la atención debida al profesor o al interlocutor de ocasión.

Creo que abundan ejemplos y el concepto queda claro. La vuelta a la enseñanza del "ayuno" en su sentido más amplio, no es una elección sino una necesidad de los formadores de las nuevas generaciones. La educación es la herramienta, pero las manos que la sostengan deben ser muchas más que las de los maestros.