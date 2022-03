https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Jueves 10.03.2022 - Última actualización - 11:33

11:21

El reconocido doctor y su esposa quieren cumplirle un sueño a su bebé de 5 meses.

Redes sociales Inesperada campaña: Alberto Cormillot y Estefanía Pasquini quieren que su hijo Emilio conozca a El polaco El reconocido doctor y su esposa quieren cumplirle un sueño a su bebé de 5 meses.

Alberto Cormillot y Estefanía Pasquini, su esposa, irrumpieron en las redes sociales con un sorpresivo pedido para Emilio, su hijo de 5 meses.

La nutricionista recurrió a su cuenta de Instagram para iniciar una extraña campaña: quiere que su pequeño conozca a El Polaco, el popular cantante de cumbia. “Adivinen qué escucha Emilio que lo hace ponerse así de feliz”, preguntó y dejó cuatro opciones: El Polaco, Babasónicos, L-Gante y The Beatles. Finalmente, luego de que sus seguidores jugaran en la encuesta, reveló que se trataba del intérprete de “Sola otra vez”. Por lo visto, Emilio es fanático del cantante y sus padres quieren que pueda conocerlo.

Foto: Instagram

El 17 de septiembre de 2021, Alberto Cormillot y Estefanía Pasquini le dieron la bienvenida a Emilio, su primer hijo juntos. "Ayer había estado atendiendo por la mañana y la tarde, luego había estado haciendo un vivo. Fuimos a cenar y le dije a @drcormi 'me duele un poco la panza'. Era distinto a lo que venía sintiendo... Le conté a mi obstetra, quien me dijo, por las dudas anda a hacerte un monitoreo", relató la nutricionista en Instagram, junto a la primera foto con Emilio en brazos.

"Para ese momento ya había entrado en trabajo de parto, siempre tan precavidos nosotros... Claramente no habíamos salido mas que con lo puesto.... Y así fue como a las horas llegó Emilio", explicó. "Yo no paraba de temblar y llorar y Alberto ahí agarrándome fuerte, haciéndome sentir que todo iba a salir bien, pese a que estaba más asustado que yo", narró y siguió: "Ahora estoy con los dos amores de mi vida, el que me hacia y hace tener ganas de levantarme todos los días y ahora el que suma a este sentimiento".

Para concluir con su emotivo posteo, añadió: "Son las dos personas por las que daría todo, por esas personas donde la racionalidad no cuenta. Esas dos personas que me hacen afrontar lo que sea necesario, las que hacen que no me importe nada por verlos a ellos bien! Son mi vida entera, es por lo que luchamos, es lo que tantas lágrimas me costaron y acá los tengo conmigo. Mi familia".