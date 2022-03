Enrique Plantey obtuvo un nuevo diploma en los Juegos Paralímpicos

El neuquino Enrique Plantey obtuvo hoy el cuarto puesto en la prueba de Slalom Gigante de esquí alpino de los Juegos Paralímpicos de Invierno Beijing 2022 y logró así la mejor ubicación de un argentino en la historia y su segundo diploma en esta competencia.



Con un tiempo total de 2:03.14, Plantey quedó a tan solo 2.22 segundos del podio en la modalidad sentado del slalom gigante, lo que hubiera significado la primera medalla de Argentina en unos Juegos Paralímpicos de Invierno.



Plantey, de 39 años, había sido octavo en la prueba masculina de supergigante, en la modalidad sentado, en el segundo día de competencia, por lo que consiguió el primer diploma para la delegación.



En la historia, solamente Carlos Codina había obtenido un diploma paralímpico de invierno para la Argentina en la prueba de snowboard cross (categoría LL2) de los Juegos de PyeongChang 2018.



Plantey sufrió una lesión medular que lo dejó en una silla de ruedas a los 11 años, en un accidente automovilístico en el que fallecieron su papá y su hermano (fueron arrollados por una camioneta en la Ruta 22) y sobrevivieron él y su mamá.



El neuquino esquió por primera vez en unas vacaciones con amigos en San Martín de los Andes y descubrió el mundo del Para esquí alpino profesional en 2010, durante un viaje por trabajo a Colorado, Estados Unidos. Desde entonces representa al país.



En sus terceros Juegos de invierno, ya que participó en Sochi 2014 y PyeongChang 2018, Plantey hizo historia y terminó en el mejor puesto para Argentina.

