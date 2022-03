Convocatoria nacional para Zoe Charvey y Agustina Retamar

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Las jugadoras de Cha Roga estarán en Catamarca del 14 al 19 de marzo junto al seleccionado juvenil. También fue citada María Luz Camino de Alma Juniors de Esperanza.

En el año de su 70° aniversario, Cha Roga arranca el 2022 con buenas noticias: las jugadoras Zoe Charvey y Agustina Retamar dirán presente en una nueva convocatoria del Seleccionado Nacional Juvenil de Rugby. Junto a ella, también fue citada María Luz Camino de Alma Juniors de Esperanza.

La concentración se llevará a cabo del 14 al 19 de marzo en Catamarca. Las jugadoras seleccionadas, entrenarán por la mañana en el estadio Bicentenario, y por la tarde en los clubes.

El Litoral dialogó con las “cangrejas” para conocer sus sensaciones ante esta posibilidad de entrenar representando al país.

Zoe tiene 18 años (categoría 2004) y está cursando el primer año del Profesorado de Educación Física. Por su parte, Agustina (de 17, nacida en 2005) está en quinto año de la secundaria.

Charvey jugó durante varios años al hockey, también en el equipo de Santo Tomé. Pero al comenzar la facultad le “picó el bichito” del rugby, además de “querer sacarme las ganas de probar ese deporte”.

“Sinceramente, creía que me costaría más adaptarme al rugby, por qué no es algo a lo que estoy acostumbrada y donde, seguramente, tendría que hacer más sacrificios. La disciplina, las prácticas, el grupo y la forma de aprendizaje son los cambios más notorios de un deporte a otro?

¿Te tomó por sorpresa la convocatoria, cómo te enteraste?, preguntó El Litoral. “Muy de sorpresa por qué no esperaba en tan poco tiempo tener una convocatoria tan importante como esta. Fue Emilio Valdez el que me llamó para decirme que me habían visto y que querían ver todo el porcentaje que tenía.

Pese a ser un año más chica, Retamar es la de mayor experiencia. Juega al rugby desde los 10 u 11 años y además ya tuvo una primera concentración en enero pasado.

“Arranqué en el Paraná Rowing Club, en las infantiles, hasta que cumplí los 14. A partir de ahí no pude jugar más porque no había un plantel femenino juvenil. Y después de un tiempo mi papá me tiró la idea de ir a entrenar a Cha Roga. Me costó pero ahora amo mi club”, comentó la entrerriana.

Respecto a lo que significa ser tenida en cuenta nuevamente a nivel nacional, Retamar aseguró: “Es un honor tener otra posibilidad de ir a la concentración, sobre todo por que atrás de esa convocatoria no solo está mi esfuerzo, también el de mi familia, el de mi club (todo el staff) y sin dudas el de mi equipo de juveniles que sin ellas no podría haber llegado”.

“La primera concentración fue bastante dura, pero a la vez hermosa, por qué te genera tantos sentimientos que el cansancio no te importa. Y realmente lo que más me sorprendió, es la disciplina que se requiere en un nivel alto, pero me encanta”, finalizó.