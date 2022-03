Marky Ramone trae la llama inextinguible

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El legendario baterista de la banda neoyorquina llega a Santa Fe para volver a presentar un repertorio que atrae a viejas y nuevas generaciones. En la previa conversó con El Litoral sobre la banda que lo consagró y sus experiencias anteriores y posteriores, en medio siglo de música y giras.

“Seguiré mientras sea divertido y pueda hacerlo. Si no puedo tocar tan bien como lo hice antes, me detendré”, afirma el baterista, nacido en Brooklyn hace 69 años. Crédito: Gentileza producción

Marky Ramone se presentará en un único show en Santa Fe, el viernes 11 de marzo en Tribus Club de Arte (República de Siria 3572), en lo que podría llegar a ser una de sus últimas giras mundiales. Lo acompañarán en este concierto las bandas locales Vomitan Glitter y Mi Primer año Sabático.

El baterista ícono de la banda neoyorquina (en la que tocó 15 años, con la cual grabó 12 álbumes, y de cuyos miembros históricos es el único vivo) brindará un concierto inolvidable para los amantes del punk rock, haciendo un repaso por los temas más clásicos del emblemático grupo y en donde el eje central es homenajear en vivo el legado de Ramones.

Llega de la mano de Iñaki “Pela” Arbizu en voz, su compañero de andanzas desde 2016: el vocalista se considera criado musicalmente por Ramones y por el punk que se hizo en Euskadi (País Vasco) en los 80. Es frontman de Sumisión City Blues, con los que ha editado un LP y varios singles. El tramo argentino del tour mundial se completa junto a Marcelo Gallo en guitarra y Martín Sauan en bajo.

Las entradas anticipadas las pueden conseguir en Tribus, Santa Fe Rock, Amadeus (Rosario), Terco Show (Paraná) y www.entradasclandestinas.com.

Antes del arribo, El Litoral conversó con Marc Bell (tal su nombre real) para repasar sus años en la escena neoyorquina, su tiempo en los Ramones y sus proyectos posteriores.

Voz del presente

-En primer lugar: ¿Qué se siente al poder volver a girar por el mundo después de dos años de confinamiento?

-No es tan diferente; duró un pequeño tiempo. Todos tuvimos que cuidarnos a nosotros mismos, y estuvimos esperando que la cosa del Covid afloje. Y ahora me siento bien otra vez. Es así de simple.

-Compartiste escenario con Michale Graves durante años. ¿Qué nos podés contar de Iñaki “Pela” Arbizu, el cantante que te acompaña ahora?

-Pela es el mejor: es el mejor cantante que he tenido.

-¿Mejor que Joey?

-No voy a comparar: está muy influenciado por Joey. Se acerca mucho.

Guardián del legado

-Desde hace varios años llevás la antorcha de los Ramones, para mantener vivo el fuego de la música de los Ramones. ¿Es como un deber para con vos mismo y tus compañeros fallecidos, y un puente con las nuevas generaciones de oyentes?

-Gracias. Es lo que quiero, porque ya no están vivos, fallecieron, y siento que la música es tan buena como para no dejarla morir. Y siento que, ya sabes: yo soy el que lo mantiene vivo; porque soy el que tocó con ellos por más tiempo y siento que la nueva generación de fans de los Ramones quiere escuchar esas canciones. Así que los mantengo vivos.

-¿Por qué creés que la gente joven disfruta de la música de los Ramones, como lo hacíamos nosotros en nuestra adolescencia?

-Es la energía de la música, creo. Es el contenido de las letras, y también el hecho de nuestra imagen, ellos pueden relacionarse con nosotros. Hablamos de situaciones difíciles; eso es lo que hay en la música de los Ramones. Me identifico con ellos, al igual que los otros Ramones. Nosotros nunca crecimos.

-Y las canciones no tienen edad, también.

-Gracias, es bueno oír eso.

De gira

-¿Tenés un álbum favorito de la banda, por las canciones que contiene o por tus recuerdos asociados a la grabación?

-Me gustan todos los discos, pero me gusta el primero (“Ramones”), “Rockets to Russia”, “Road to Ruin” y “Mondo Bizarro”.

-¿Por alguna razón en especial?

-Me gusta la producción en ellos. Y “Road to Ruin” fue el primer álbum que grabé.

-¿Qué cosas te vienen a la mente cuando miras para atrás y recuerdas todos esos años con los Ramones?

-Los lugares de entonces: tuve el placer de tenerlos esos amigos y compañeros de banda, y ver todo el mundo.

-De verdad, giraste por todo el mundo durante muchos años.

-Sí, lo hice, y todavía lo hago (risas), ahora que el Covid está más tranquilo. Quiero girar más.

-Fueron una banda de culto en Estados Unidos, pero revolucionaron Reino Unido y llenaron estadios en Argentina, Brasil, Japón, España y otros lugares. ¿Cómo se sentía ser más grandes afuera que en vuestro propio país?

-El tiempo nos ayudó bastante, lo cual fue bueno en Estados Unidos, preo tomó un poco más de tiempo en los otros países. La audiencia más grande frente a la que tocamos fue el US Festival (organizado por Steve Wozniak, cofundador the Apple, en San Bernardino, California: en el 82, cuando tocaron los Ramones, y al año siguiente), que fue de 150.000 personas. Pero luego salimos del país, tocamos solos y teníamos 30 ó 40.000 personas.

País ramonero

-El amor de la Argentina por la banda fue siempre muy grande.

-El mejor.

-¿Imaginaron que esa relación se iba a crear la primera vez que vinieron?

-No tenía idea, por eso traje mi cámara y tomé un montón de videos del tiempo en que vinimos. Cuando vine por primera vez, tenía tres cámaras conmigo. Entonces pude hacer el DVD "Raw". Los otros Ramones también tomaron videos.

Estábamos asombrados, sorprendidos, y Argentina es el mejor país de los que aman a los Ramones.

-Pasaron 25 años del concierto en el Estadio River.

-¡25 años, sí! Tuvimos que retirarnos cuando estábamos bien, lo cual fue bueno. No me gustan las bandas de reunión, porque no son tan buenas como cuando las veíamos. Muchos ffansnos hablaban para reunirnos, por una u otra razón. Pero nunca quisimos ser una banda de reunión: sabíamos que no seríamos tan buenos como habíamos sido. Y nos detuvimos.

-Parte de todo este amor y relación se vio en el DVD “Ramones: Raw”; trabajaste como productor además de proporcionar el metraje. ¿Cómo fue la realización del documental?

Yo lo produje. Fue muy duro, llevó mucha edición: teníamos que asegurarnos de que todo fluyera, de año en año. Se tardó alrededor de un año y medio en hacerlo.

-Y reunir una gran cantidad de metraje.

-Sí, no pude tener más: tengo 400 cintas de los Ramones.

-Es mucho.

-Sí, mucho trabajo.

-Pero te gusta volver a ver y a escuchar los shows de Ramones.

-Me gusta verlos, me gusta tenerlos presentes.

Años de gloria

-Tocaste con Richard Hell & The Voidoids...

-¡Oh sí!

-Tocaste en el CBGB, compartiste con The Runaways (haces una gira por Japón) y otra gente de la escena neoyorquina de los 70. ¿Cuáles son los mejores recuerdos de aquellos tiempos?

-Bueno, ahí está el comienzo del punk. Sabíamos que estábamos comenzando algo nuevo, así que estábamos asombrados de hacer algo emocionante, fresco, nuevo. Eso está despierto en el 75, 76: teníamos a Blondie, The Ramones, Richard Hell & The Voidoids, Television; todas estas bandas eran buenas. Y lo siguiente que supe fue recorrer el mundo, estábamos muy agradecidos por eso.

-Quizás es imposible de imaginar una escena como esa en la actualidad.

-No, no creo que volvamos a ver una escena así.

-Es un poco triste.

-Bueno, ya sabes, los tiempos cambian. Muchos están haciendo sus canciones en computadoras, pueden grabar en computadoras y producir sus canciones, lo cual está bien; así es como les gusta hacerlo, es bueno para ellos.

Intrusos

-Pinhead Records reeditará en la Argentina los dos álbumes con The Intruders: “Marky And The Intruders” y “The Answer To Your Problems?”. ¿Qué recuerdos tenés de esa etapa de tu carrera?

-Escribí 28 canciones. En ese momento vi que haríamos otro disco de los Ramones; fue antes de que nos separáramos. Teníamos algunas de las canciones del próximo álbum, pero en algún momento estábamos cansados. Así que pensé en sacar dos álbumes. Y grabé eso en Nueva York: y tuve a Lars (Frederiksen) de Rancid produciendo un álbum, tuve a Joan Jett.

Fue muy divertido: tener a la banda grabando, a ellos les gustó y lo hicieron. Relancé muchas de las cosas ahora.

-Era una gran banda: te vimos con Alex Crank y Johnny Pisano en Santa Fe hace 20 años (en La Pirámide).

-La banda era conmigo, Johnny, Skinny Bones (Garrett Uhlenbrock) y Ratboy (Gilbert Avondet): esa era la banda completa.

Días de radio

-Desarrollaste tu propio show radial por más de una década y media...

-Todavía lo tengo, en Sirius XM.

-¿Cómo nacieron tus ganas de estar en la radio, presentando música y charlando con otros artistas?

-Fui allí, hablé con el tipo ahí, y obtuve el espacio. Así que ahora tengo dos programas. Toco buena música, música punk que me gusta, y me gusta que a alguien le guste escucharla también.

-¿Qué es lo mejor de tener un programa de radio?

-Podés pasar las canciones que te gustan, hacer que ellos también escuchen la canción, y puedo llegar a todo Estados Unidos, Canadá y México. Entonces, cuanta más gente escuche lo que hago, estoy feliz porque me gusta.

-Durante años has sido una fuerza imparable en los escenarios, tocaste en muchos shows. ¿Seguirás mientras puedas o piensas a veces en el retiro?

-Seguiré mientras sea divertido y pueda hacerlo. Si no puedo tocar tan bien como lo hice antes, me detendré.

-Además del repertorio de los Ramones, ¿tienes planes de grabar algunas canciones nuevas?

-Tal vez: puedo tener algunas canciones escritas, pero no estoy trabajando en eso. Quiero mantener viva la música de los Ramones, que es lo que me mantiene emocionado. Tal vez en el futuro, quién sabe.

Homenaje porteño

Marky fue declarado el miércoles Huésped de Honor de la Ciudad de Buenos Aires, en un encuentro realizado en Strummer Bar, del barrio de Palermo.

“Es realmente un honor tener a Marky Ramone con nosotros para entregarle este premio y reconocimiento; vos sos parte de esta ciudad y una inspiración para los músicos, el público en general y los nuevos músicos ”, le dijo el ministro de Cultura porteño, Enrique Avogadro, al entregarle la distinción.

El músico estadounidense recordó a sus compañeros de banda: “Fue un honor haber sido parte de Ramones: Joey, Dee Dee, Johnny y Tommy, que desafortunadamente no están más entre nosotros y que si no fuera por ellos, yo no estaría aquí”.

“Siempre es un placer volver aquí, porque el público de Argentina siempre fue bueno con nosotros, la mejor reacción la tuvimos en este país, por eso continué regresando por mi cuenta”, dijo el músico de 69 años.

Vinilos

En el marco de su gira 2022, el sello Pinhead Records sereeditarán en vinilo sus dos álbumes con Marky Ramone and The Intruders: “Marky And The Intruders” y “The Answer To Your Problems?”.

Esta etapa solista comenzó una vez finalizada la carrera de Ramones en 1996, el segundo disco fue producido por Lars Frederiksen de Rancid y cuenta con la participación de Joan Jett.

Estas dos excelentes ediciones en vinilo de 180 gramos, estarán disponibles en todos los conciertos de este tour, y también se pueden adquirir en: www.preventaspinhead.com.ar.