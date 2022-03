https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Jueves 10.03.2022 - Última actualización - 17:13

17:11

El descubrimiento de la bebé, a quien apodaron ‘Y’, se dio mientras la cantante le brindaba una entrevista a Vanity Fair en su casa.

Por subrogación de vientre Elon Musk y Grimes fueron padres por segunda vez: nació Exa Dark Sideræl El descubrimiento de la bebé, a quien apodaron ‘Y’, se dio mientras la cantante le brindaba una entrevista a Vanity Fair en su casa. El descubrimiento de la bebé, a quien apodaron ‘Y’, se dio mientras la cantante le brindaba una entrevista a Vanity Fair en su casa.

Elon Musk y Grimes recibieron en diciembre a una nueva integrante de la familia. La nena se llama Exa Dark Sideræl y nació gracias a la subrogación de vientre. Lo último que se sabía de su relación es que estaban distanciados desde fines del 2021.

El descubrimiento de la bebé, a quien apodaron ‘Y’, se dio mientras la cantante le brindaba una entrevista a Vanity Fair en su casa. En plena pregunta, se escucharon dos llantos en simultáneo. La reacción de Grimes la terminó exponiendo y dijo: “No tengo la libertad de hablar sobre estas cosas”.

La pareja está acostumbrada a ocultar situaciones personales: cuando empezaron su romance lo mantuvieron en secreto hasta que fueron juntos a la alfombra roja de la Met Gala 2018 y lo hicieron oficial.

Según reveló la propia Grimes, eligieron subrogar un vientre porque había presentado complicaciones en el embarazo anterior. Manifestó que no pudo caminar durante el último mes de gestación, ya que el bebé le estaba presionando los nervios. “Me arrastraba hasta el baño”, confesó. Y también contó que tuvo una hemorragia y que creyó que estaba por morir.

La cantante no esquivó el tema de su separación. Al ser consultada por el periodista, respondió: “No hay una palabra real para eso. Probablemente me referiría a él como mi novio, pero somos muy fluidos. Vivimos en casas separadas. Somos mejores amigos. Nos vemos todo el tiempo… Tenemos nuestras propias cosas, y no espero que otras personas lo entiendan. Solo necesitamos ser libres”.

Devin Gordon, el periodista que entrevistó a Grimes con motivo de su último lanzamiento discográfico, jamás imaginó lo que estaba a punto de descubrir cuando entró a la casa de la cantante.

Según lo que relató en la nota, escuchó un llanto solitario que venía del piso de arriba. Aunque sintió cierta incomodidad por parte de ella, la artista siguió adelante como si nada hubiese pasado. Hasta que vuelven los sollozos: “Esta vez son múltiples gritos, y es inconfundible. Hay dos niños. Así que me preparo para hacer la pregunta más extraña de mi carrera: ‘¿Tienes otro bebé en tu vida, Grimes?’”, escribió.

La respuesta fue igual de confusa que la situación: “Ella tiene un poco de cólicos”. Entre risas y tapándose la cara de la vergüenza, admitió la situación: “No sé. No sé en qué estaba pensando”.

Elon Musk y Grimes eligieron llamar a su hija Exa Dark Sideræl y explicaron por qué. Exa es en referencia al término exaFLOPS, que en informática significa la capacidad de realizar 1 quintillón de operaciones de coma flotante por segundo.

La cantante explicó que la elección de Dark, es “lo desconocido. La materia oscura es el hermoso misterio de nuestro universo”. En cuanto a Sideræl, que se pronuncia como “sigh-deer-ee-el”, es la versión élfica de ‘sideral’.

Su primer hijo se llama X Æ A-12 y lo apodaron ‘X’.