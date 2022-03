https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Principado de Islandia

Compraron una isla en el Caribe para fundar su propio país

Los inversionistas no solo estaban comprando una parte de la propiedad de Belice. También estaban invirtiendo en un proyecto inusual de construcción de un país, porque Coffee Caye ya tiene hasta su propia bandera nacional, himno y gobierno y también es la "micronación" más nueva del mundo, una entidad que afirma independencia pero no es reconocida como tal por la comunidad internacional.

El inversionista Stephen Rice en Islandia Crédito: Richard Collett

"¿Quién no querría comprar una isla?", pregunta Marshall Mayer por encima del rugido del motor mientras el barco atraviesa las tranquilas aguas del Mar Caribe. La ciudad de Belice está desapareciendo rápidamente, a medida que un grupo de islas cubiertas de manglares crece en el horizonte. "Y no sé ustedes", dice Mayer, "pero yo ciertamente no puedo permitirme comprar una isla por mi cuenta". Mayer es cofundador de Let's Buy an Island, un ambicioso proyecto que en 2018 se propuso financiar colectivamente la compra de una isla. Para diciembre de 2019, las aspiraciones del grupo se hicieron realidad, recaudando más de US$ 250.000 para completar la compra de Coffee Caye, una isla deshabitada de 4,8 hectáreas frente a la costa de Belice. Los inversionistas no solo estaban comprando una parte de la propiedad de Belice. También estaban invirtiendo en un proyecto inusual de construcción de un país, porque Coffee Caye, reinventado como el "Principado de Islandia" —que tiene hasta su propia bandera nacional, himno y gobierno— también es la "micronación" más nueva del mundo, una entidad que afirma independencia pero no es reconocida como tal por la comunidad internacional. Ahora, a principios de 2022, Mayer lidera la gira inaugural a Coffee Caye, mientras un grupo mixto de inversionistas y turistas intrigados tocan tierra en la primera isla del mundo financiada con fondos colectivos. "Esa sensación de pisar una isla en la que has invertido y que posees", dice Mayer, después de un viaje en bote de 15 minutos desde la Ciudad de Belice, "es una sensación increíble". Toma solo unos minutos más en caminar de un extremo a otro de Coffee Caye, pero Mayer desea llevar al grupo de 13 personas en el primer recorrido a pie de la isla. Coffee Caye es largo, delgado y vagamente tiene la forma de un grano de café. Un lado de la isla, donde un claro da a una pequeña playa que conduce a una bahía poco profunda, había sido ocupado como campamento para pasar la noche. La otra mitad de Coffee Caye está llena de matorrales y rodeada de manglares. Mayer y varios otros inversionistas habían acampado en Coffee Caye en viajes de exploración antes, pero esta fue la primera visita nocturna a la que cualquiera, inversionista o no inversionista, podía unirse. Conduce a una gira más amplia de varios días por la parte continental de Belice, parte de los planes más amplios del proyecto para promover el turismo dentro de la nación anfitriona. Una comunidad democrática Para Mayer, también es la culminación de años de esfuerzos de financiación colectiva y búsqueda de islas. Estaba animado mientras le mostraba al grupo los alrededores de Coffee Caye. La idea inicial de financiar colectivamente una isla surgió hace casi 15 años, cuando Gareth Johnson, cofundador y director ejecutivo del proyecto, compró el nombre de dominio letsbuyanisland.com después de decidir que sería divertido comprar una isla y comenzar una micronación. Esta isla caribeña produce el 25% de su dinero mediante la venta de visas Johnson, que no pudo llegar a Belice para esta gira, también cofundó Young Pioneer Tours, una empresa que se especializa en llevar a los viajeros a destinos extremos como Corea del Norte y Siria, y estados no reconocidos como Transnistria, Abjasia y Nagorno-Karabaj. que reclaman la independencia de facto de los países vecinos. Con una base de clientes incondicionales dedicada a visitar destinos políticamente disputados, la idea de comprar una isla para iniciar una micronación resurgió una y otra vez en las giras de Johnson a lugares remotos. Luego, en 2018, cuando se puso a la venta una isla en Filipinas, se reavivó la vieja idea de Johnson de financiar colectivamente una isla. "Cuando Gareth me planteó la idea por primera vez, pensé 'dios no, esto nunca se hará realidad'", dijo Mayer, quien conoció a Johnson en un viaje organizado por Young Pioneer Tours. "Pero comenzó a explicar cuánto podría costar una isla, y nos dimos cuenta de que, en realidad, hay partes del mundo donde comprar una isla era mucho más realista de lo que jamás hubiera creído posible, especialmente si juntamos nuestros fondos". Los miembros fundadores establecieron desde el principio que cada acción en la isla costaría US$ 3.250. Hasta ahora han vendido casi 100 acciones y va en aumento. Si bien los inversores pueden comprar varias acciones, cada persona solo tiene derecho a un voto en el proceso democrático de toma de decisiones. Se elaboró una lista de islas en Filipinas, Malasia, Irlanda, Panamá y Belice después de una extensa investigación, y los inversionistas votaron por Coffee Caye como una isla tropical típica a la que también era razonablemente fácil llegar y que podían permitirse la comprar total. Coffee Caye se compró por US$ 180.000 más impuestos, y la venta se completó en diciembre de 2019, justo antes de que el covid-19 detuviera cualquier plan adicional. Escapismo y experimentación al negociar la isla en el Caribe La financiación colectiva exitosa de la compra de una isla puede ser una primicia mundial, pero existe un fuerte precedente de micronacionalismo que sirvió de inspiración para el Principado de Islandia, que es una característica clave del proyecto para muchos de los inversionistas obsesionados con los viajes. Las micronaciones, a menudo territorios excéntricos que afirman ser estados-nación independientes, pueden otorgar lujosos títulos a sus partidarios y crear constituciones inusuales y leyes extravagantes. El Principado de Sealand, una plataforma de combate de la Segunda Guerra Mundial frente a la costa de Inglaterra que fue declarada nación independiente por sus nuevos propietarios en 1967, es un ejemplo famoso de una micronación y sirvió de inspiración directa para el Principado de Islandia. Otro es la República de Uzupis, un barrio de Vilnius, Lituania, que tiene su propia constitución y también reclama su independencia. Para Johnson, convertir Coffee Caye en una micronación es una forma de escapismo y experimentación. "¿Quién no ha soñado con hacer su propio país?", dice él. "Particularmente en un mundo post-Trump, post-Brexit, poscovid. Si un grupo de personas normales pueden hacer que esto funcione, tal vez pueda ser una fuerza para el bien". Al igual que muchas micronaciones anteriores, el Principado de Islandia ha comenzado a construir todos los adornos tradicionales de un estado-nación. Hay un himno nacional, una bandera de Islandia y un gobierno elegido entre los inversores. Johnson incluso bromea diciendo que tiene el "papel silencioso de Jefe de la Policía Secreta". Los CDC desaconsejan visitar esta popular isla del Caribe Los inversionistas y visitantes de Coffee Caye se convierten automáticamente en ciudadanos del Principado de Islandia (también habrá nuevos pasaportes de Islandia) y cualquiera puede apoyar a la micronación comprando "ciudadanía" o títulos como Lord o Lady of Islandia por una pequeña cuota, sin invertir. Sin embargo, la construcción de una nación tiene sus desafíos. Mayer admite que en un viaje de exploración anterior a la isla, habían dejado una bandera de Islandia y un sello en el pasaporte de Islandia, los cuales desaparecieron desde entonces, arruinando los planes para una ceremonia de izada de bandera. Algunos se toman el Principado de Islandia más en serio que otros. Mientras que Johnson dice con confianza que son "lo más cercano a una nación que se puede tener, sin tener un ejército y una armada", Mayer lo ve más como una herramienta de marketing peculiar. Mayer enfatiza que la micronación debe ser vista como "irónica", y que si bien pueden traer sus propias reglas cuando están en la isla (como no usar plásticos de un solo uso), Coffee Caye todavía cae directamente dentro de las leyes y fronteras de Belice. "¿Por qué no invertiría?", dice Stephen Rice, otro inversionista, mientras el grupo visitante mezcla cocos de ron de celebración en la playa. "¡Puedo decirles a todos mis amigos que soy dueño de una isla!". Riesgo de inversión Rice está vestido con sus mejores pantalones de viaje de secado rápido y una chaqueta de traje que ha traído desde Estados Unidos, especialmente para la ocasión. Rice fue el segundo inversor en el proyecto, después de Mayer, y ha estado involucrado desde el principio. Incluso perdió por un voto ser elegido Jefe de Estado del Principado de Islandia en las elecciones más recientes. Rice dice que el proyecto nunca lo hará rico, pero el costo de la acción tampoco lo llevará a la bancarrota. Para Rice se trata principalmente de divertirse y cumplir el sueño de ser propietario (o copropietario) de una isla. Los inversionistas como Rice pueden visitar la isla al costo y también recibirán un porcentaje de las ganancias que puedan obtener en el futuro, o si se vende la isla. "Puedes pensar que estoy tratando de venderte un tiempo compartido", dice Rice, "pero soy yo quien paga para estar aquí en mi propia isla". Let's Buy an Island todavía acepta inversionistas para la siguiente etapa de desarrollo, con un tope que se aplica si el número de inversionistas llega a 150. Exactamente lo que implicará la próxima etapa, nadie está seguro, Mientras tanto, un grupo de turistas se sienta alrededor de la barbacoa para preparar el almuerzo y abre cervezas, debaten el futuro de Coffee Caye. Al tratarse de un grupo de viajeros más acostumbrados a explorar destinos exsoviéticos que islas tropicales, las ideas van desde levantar una estatua de Lenin hasta crear un jardín de esculturas bajo el agua de dictadores mundiales, que incluiría un busto hundido de Kim Jong Un de Corea del Norte. Los pueblos y ciudades abandonados más fascinantes del mundo Las ideas de Mayer para la isla implican regenerar el arrecife de coral circundante, al mismo tiempo que se desarrolla un sitio de glamping o se convierten contenedores de envío en alojamiento boutique básico. Quiere que la isla se convierta en un "lugar de encuentro", con un pequeño restaurante o bar, kayaks y esnórquel; no solo para inversores, sino también para turistas y lugareños que visiten la ciudad de Belice. Sin embargo, los inversionistas potenciales tendrán preguntas que hacer, incluidas las preocupaciones sobre los huracanes y el aumento del nivel del mar que podría afectar la isla. Velvet Dallesandro, que se unió a la gira porque le intrigaba el concepto de financiación colectiva de una isla, todavía no se siente tentada a invertir debido a estos riesgos. "La micronación es una verdadera novedad", dice ella. "Pero con el cambio climático, será una batalla constante mantenerlo a flote. Un golpe de huracán, y eso podría acabarlo todo". ¿Una fuerza para el bien? Oscar D. Romero, el agente de bienes raíces de Belice que fundó Coffee Caye para Let's Buy an Island, dice que el grupo necesita "equilibrar el medio ambiente y el crecimiento económico". Romero explica que necesitarían permisos ambientales y autorización del gobierno para cualquier desarrollo, ya que tanto los manglares como la barrera de coral cercana tienen estatus de protección. Romero dice que si la isla puede desarrollarse de manera sostenible, involucra a los beliceños locales siempre que sea posible y ayuda a regenerar el medio ambiente, entonces el proyecto puede ser una fuerza para bien. El futuro de Coffee Caye y el Principado de Islandia está en manos de sus inversionistas, y queda por ver si la isla se desarrolla y cómo, y hasta dónde llega el experimento con el micronacionalismo. A corto plazo, Coffee Caye y el Principado de Islandia ya han ayudado a crear una de las comunidades amantes de los viajes más peculiares del mundo. Hay inversionistas de 25 países diferentes, con profesiones que van desde conductor de tren hasta director general, pero todos ellos tienen habilidades y entusiasmo para trabajar por la isla. Mayer incluso trajo a su novia aquí para proponerle matrimonio (ella dijo que sí), mientras que Rice dice que Coffee Caye "ha cambiado totalmente mi filosofía de viaje de ir a un lugar, solo una vez. Ya he estado aquí tres veces". "La gente realmente aceptó el concepto", dice Mayer cuando el grupo abandonó la isla al día siguiente. "Fue un acto de fe loco, pero nuestro objetivo inicial de comprar una isla, lo hemos logrado. Pero en la siguiente fase, a dónde vamos, nunca tuvimos ningún plan porque no sabíamos que llegaría tan lejos". Con información de CNN

