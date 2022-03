https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Jueves 10.03.2022

22:37

La mamá de Barbie Vélez iba en su auto junto a la abogada Ana Rosenfeld de acompañante cuando fueron sometidas a un control de tránsito.

Le secuestraron el auto Le hicieron un test de alcoholemia a Nazarena Vélez y le dio positivo La mamá de Barbie Vélez iba en su auto junto a la abogada Ana Rosenfeld de acompañante cuando fueron sometidas a un control de tránsito. La mamá de Barbie Vélez iba en su auto junto a la abogada Ana Rosenfeld de acompañante cuando fueron sometidas a un control de tránsito.

Nazarena Vélez contó en las últimas horas que le secuestraron el auto porque manejó luego de haber tomado alcohol. La actriz venía del festejo por el primer programa de “LAM” cuando debió enfrentarse a un control policial.

La mamá de Barbie Vélez iba en su auto junto a la abogada Ana Rosenfeld de acompañante cuando fueron sometidas a un testeo de alcoholemia. “Terminamos nuestro primer programa de LAM y la primera cena que hicimos. Yo me tomé una copa de vino y tengo que reconocer mi error, me acaba de parar la policía y me secuestraron el auto”, contó Nazarena. “Decí que estoy con una abogada increíble pero no nos queda otra, Ana”, siguió.

“No, yo no tomé, pero si hubiera sabido, manejaba yo”, intervino Rosenfeld. “Claro, vos no tomaste nada. Manejabas vos, Ana”, agregó Nazarena y se lamentó: “No me imaginé”. Sobre el final de la secuencia de videos que subió a sus historias de Instagram, la actriz contó que la producción les envió un vehículo para llevarlas a sus respectivas casas y agregó: “Auto secuestrado”.