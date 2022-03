Este es el lujoso hotel donde se hospedará Brasil en el Mundial de Qatar 2022

El seleccionado brasileño de fútbol se hospedará durante la Copa del Mundo de Qatar 2022 en el Westin Doha Hotel & Spa, un hotel de lujo de cinco estrellas en el centro de Doha, que ofrecerá comodidad y privacidad a los jugadores, señaló la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF).

La decisión se tomó en diciembre pasado cuando el entrenador Tite y el coordinador del equipo, Juninho Paulista, estuvieron en Qatar para decidir las últimas cuestiones logísticas.

La delegación brasileña tendrá un ala exclusiva, con más de 200 habitaciones, más de la mitad de las 264 disponibles en el hotel, indicó este viernes Globo Esporte.

Cada jugador tendrá su propia habitación, de 50 metros cuadrados. Además de poder circular en el ala exclusiva, los atletas y miembros de la delegación también podrán tener comidas y actividades físicas sin preocuparse por el acoso de otros invitados.

Entre las atracciones, se destaca una de ellas: una piscina con olas artificiales, que también será utilizada únicamente por la delegación brasileña durante su estadía.

A casa da #SeleçãoBrasileira na Copa do Mundo! Comissão técnica definiu as instalações que receberão a equipe brasileira durante o Mundial no Catar. Vem conhecer! ⚽️🇧🇷 pic.twitter.com/7vkKI37cCl