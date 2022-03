Venado Tuerto: el Centro Comercial e Industrial rechaza la vuelta del "descanso dominical"

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El presidente de la institución, Luis Pagnoni, fundamentó la negativa en base a la “compleja situación económica” y a la posibilidad de que “se pierdan fuentes laborales”.

Por Mauro Dalmazzo

Desde el Centro Comercial e Industrial (CCI) de Venado Tuerto manifestaron el rechazo a la posible vuelta del “descanso dominical”. Así lo aseguró el presidente de la institución, Luis Pagnoni, quien basó la fundamentación en la crisis económica y en la posible pérdida de fuentes laborales.

El tema se instaló nuevamente en agenda en los últimos días, cuando el concejal justicialista Sebastián Roma anunció que sostuvo una reunión con trabajadores de supermercados y que la idea es impulsar nuevamente la iniciativa en el recinto legislativo.

“Tuvimos un contacto con supermercadistas para que nos den un panorama sobre esta propuesta. Y lamentablemente en esta oportunidad no tenemos el apoyo que tuvimos en el 2009. Aducen que la economía no es la misma de entonces, y nosotros coincidimos en eso”, sostuvo Luis Pagnoni.

Foto: El Litoral

En consecuencia, “tienen miedo que esta medida pueda afectar el número de personal que actualmente trabaja en los supermercados. El impacto negativo puede llegar a ser importante, por eso están preocupados por este tema. Y la verdad, que tienen razón, porque el panorama que nos brindaron no es el óptimo como para cerrar los días domingos”, agregó.

La decisión del CCI generó asombro en algunos sectores políticos, ya que fue la propia institución la que impulsó la iniciativa en el año 2009, la cual entró en vigencia en el 2013.

En el 2014 la discusión se instaló a nivel provincial. Y finalmente en noviembre los diputados y senadores aprobaron una ley estableciendo el descanso dominical y otorgando a los municipios y comunas la posibilidad de adherir.

La misma entró en vigencia en Venado Tuerto en mayo de 2015. Y al mismo tiempo comenzaron a activarse planteos judiciales principalmente por parte de grandes cadenas instaladas en la ciudad de Rosario.

Foto: El Litoral

En diciembre de 2017, luego de un empate en tres votos en la Corte Suprema de Justicia de la Provincia, la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Santa Fe, definió la balanza a favor de las cadenas de supermercados. Y en enero de 2018, los concejales de Venado Tuerto, por temor a represalias económicas, decidieron ponerle fin al descanso dominical.

No hay apoyo

Fuentes consultadas por Sur24 señalaron que fueron dos grandes cadenas de supermercados las que manifestaron a las autoridades del CCI su rechazo a la vuelta del descanso dominical.

Independientemente de que “sean socios o no, uno tiene que consultar a todos, para saber que piensan. Y no encontramos a ninguno que diga que la medida está bárbara. Entonces creo que estas cosas hay que tenerlas en cuenta. Y me parece que no es un buen momento económico para aplicar esta ordenanza”, resaltó Luis Pagnoni.

En definitiva, el “CCI no va a apoyar la vuelta del descanso dominical en Venado Tuerto. En esta oportunidad lamentablemente no lo podemos hacer. Veremos que ocurre más adelante si cambia la situación económica”, añadió.

Foto: El Litoral

En un primer momento cuando se aprobó la ordenanza, además de priorizar el descanso de los trabajadores los días domingos, el segundo objetivo perseguido pasaba por beneficiar a los mercados de cercanía.

Sobre este punto, el presidente del CCI sostuvo que “indiscutiblemente que se benefician los comercios de cercanía. Pero nos tenemos que ubicar en los momentos. La despensa de barrio por supuesto que va a captar a clientes si los domingos no pueden concurrir a las grandes superficies comerciales”.

La decisión de la institución fue comunicada a los concejales, principalmente a Sebastián Roma que fue el impulsor de la iniciativa.