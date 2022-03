https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Viernes 11.03.2022 - Última actualización - 12:19

11:58

Fuertes declaraciones

"Solo hablan de que no pueden mover su dinero", las duras palabras de Kostyuk hacia sus pares rusos

"Lo que me decepciona es que ninguna jugadora rusa me haya venido a ver o me dijese que se arrepiente de lo que su país le está haciendo al mío. Me escribieron pero no se disculparon conmigo. Eso me impactó", mencionó la tenista.

Crédito: Gentileza



Crédito: Gentileza

El Litoral en en

Fuertes declaraciones "Solo hablan de que no pueden mover su dinero", las duras palabras de Kostyuk hacia sus pares rusos "Lo que me decepciona es que ninguna jugadora rusa me haya venido a ver o me dijese que se arrepiente de lo que su país le está haciendo al mío. Me escribieron pero no se disculparon conmigo. Eso me impactó", mencionó la tenista. "Lo que me decepciona es que ninguna jugadora rusa me haya venido a ver o me dijese que se arrepiente de lo que su país le está haciendo al mío. Me escribieron pero no se disculparon conmigo. Eso me impactó", mencionó la tenista.

Marta Kostyuk, tenista ucraniana que se encuentra disputando el Masters 1000 en Indian Wells, brindó una emotiva conferencia de prensa en donde no dudó en hablar sobre lo que sucede en su país y el ataque de Rusia. Tras avanzar a la segunda ronda, Kostyuc se refirio a lo díficil que fue jugar el encuentro ante Maryna Zanevska, "Dado el estado mental en el ue estaba en ese momento, fue muy difícil salir a la cancha. No sabía cómo estaría. Cuando me levanté esta mañana me dije: 'No lo voy a lograr, no voy a ganar'. Durante todo el partido intenté buscar soluciones. Zanevska jugó muy bien, pero mi objetivo era luchar, y lo hice. Fue una remontada difícil, no me lo creía con lo que está pasando en mi país". "Desde el inicio de la guerra me he sentido bastante apoyada por mi equipo y le doy las gracias a Dios de que mi madre me haya podido acompañar en Indian Wells. Lo que me decepciona es que ninguna jugadora rusa me haya venido a ver o me dijese que se arrepiente de lo que su país le está haciendo al mío. Me escribieron pero no se disculparon conmigo. Eso me impactó. Me duele cada vez que llego a las pistas y veo a estos jugadores rusos. ¡Solo hablan de que no pueden mover su dinero! Eso es inaceptable ¿Por qué se comportan así? No lo sé. Y no estoy de acuerdo con que se deje jugar a los rusos sin bandera. Mira lo que han hecho en otros deportes", dijo Kostyuk. "No puedes ser neutral en esta situación. El 'No a la guerra' significa muchas cosas. Podríamos terminar la guerra rindiéndonos, pero esa no es una opción. Desde el primer día lo supe porque viví la revolución y sabía que la gente no quería unirse a Rusia. Son frases vacías. ¿Qué quieres? ¿Que pierda Ucrania? ¿Que gane o pierda Rusia? Lo diré cien veces, Ucrania no se rendirá. Podemos perder, que no creo, pero no nos rendiremos. Para mí el 'No a la guerra' es pedir a Ucrania que se rinda, porque Putin no se detendrá, todo el mundo sabe que está loco", finalizó la tenista.

El Litoral en en

Temas: