https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

El Litoral

Viernes 11.03.2022 - Última actualización - 15:32

13:36

Será el arquero titular por varios partidos

Mele enamorado por cómo canta la hinchada de Unión

El golero uruguayo, al que apuntó la secretaría técnica y no directamente Gustavo Munúa, arrancará desde el vamos este domingo contra Banfield. "El otro día que me tocó jugar, lo que se vivió en el estadio con toda la gente empujando fue espectacular", dijo.

Misma tierra, mismo puesto. Gustavo Munúa y todo el gesto de confianza hacia Santiago Mele, el arquerito uruguayo que ingresó en reemplazo de Moyano. Ahora, será el titular del Tate bajo los caños. Crédito: Pablo Aguirre



Misma tierra, mismo puesto. Gustavo Munúa y todo el gesto de confianza hacia Santiago Mele, el arquerito uruguayo que ingresó en reemplazo de Moyano. Ahora, será el titular del Tate bajo los caños. Crédito: Pablo Aguirre

El Litoral en en

Será el arquero titular por varios partidos Mele enamorado por cómo canta la hinchada de Unión El golero uruguayo, al que apuntó la secretaría técnica y no directamente Gustavo Munúa, arrancará desde el vamos este domingo contra Banfield. "El otro día que me tocó jugar, lo que se vivió en el estadio con toda la gente empujando fue espectacular", dijo. El golero uruguayo, al que apuntó la secretaría técnica y no directamente Gustavo Munúa, arrancará desde el vamos este domingo contra Banfield. "El otro día que me tocó jugar, lo que se vivió en el estadio con toda la gente empujando fue espectacular", dijo.

Por Redacción EL SEGUIR La lesión y operación de Sebastián Moyano le abre las puertas, de par en par, del arco de Unión al uruguayo Santiago Mele, que justamente llegó en este mercado para generar otra opción como consecuencia de la triple competencia: Copa de la Liga, Conmebol Sudamericana 2022 y Copa Argentina. A pesar que automáticamente, por tratarse de un golero y nacido en Uruguay, se lo vinculó al entrenador "charrúa" Gustavo Munúa, la realidad es que le llegada de Mele fue una idea ciento por ciento de Alejandro Limia, uno de los integrantes de la Secretaría Técnica de Unión. No sólo se viene, para el oriental Santiago Mele, el partido con Banfield del domingo; sino también el clásico caliente contra Colón en condición de visitante en el Cementerio de los Elefantes, la Copa Argentina (contra Sportivo Las Parejas en Newell's) y la Copa Conmebol Sudamericana 2022. "Empecé en las formativas de Fenix hasta llegar a Primera División, donde jugué algunos partidos, además de participar en el Sudamericano Sub 20 con la Selección. Me salió la posibilidad después de irme a Turquía por tres años y luego retorné para jugar en Plaza Colonia, que fue mi último paso antes de llegar a Unión", expresó el ahora arquero titular en diálogo con FM Sol 91.5. "En Unión constaté las claras diferencias que hay en infraestructura. Todo muy bien cubierto en comparación a las carencias que hay en Uruguay. Estoy encantado de estar en Unión y competir en este nivel. El fútbol argentino es hermoso, no solo por la competencia con los otros arqueros, como Sebastián Moyano y Diego González, sino también por el ambiente. El otro día que me tocó jugar, lo que se vivió en el estadio con toda la gente empujando fue espectacular. Escuchar el canto de la hinchada es increíble", agregó Santiago Mele. "Es una motivación jugar en Argentina. Es una vidriera importante para cualquier jugador. El nivel me hará mejorar seguramente, con jugadores de alta en todos los puestos, ni hablar Sebastián Moyano. Todo hace que sea más fácil y motivante. Sé que jugar acá me acerca a la Selección. Sé que compitiendo acá estoy en la visión en el cuerpo técnico de la Selección y mi motivación también está ahí", expresó el impensado "dueño del arco" del equipo rojiblanco. Por último, enfatizó en la tarea y apoyo del entrenador Gustavo Munúa: "Es un orgullo ser elegido por él. En Uruguay es muy respetado y uno de los arqueros más importantes de la historia. Que haya querido contar conmigo me enorgullece y con él yo también aprendo. Espero aprovechar al máximo el tiempo que comparta. También con Rodrigo Llinas, que es el entrenador de arqueros, con el que estoy encantado", expresó Mele. Además de Mele como titular, aparecerá Diego "Chaco" González como suplente, un arquero de la categoría 2003 que estaba atajando en reserva de AFA pero que ya había "subido" al plantel profesional. Con apenas 19 años, tendrá la responsabilidad de ser el recambio de Mele al lado de Munúa. Marcelo Aranda, buscador de talentos del Tate, lo descubrió en un torneo infantil en La Perla del Oeste en el año 2017 cuando llegó con su equipo de Chaco para jugar un torneo infantil. Llegó al club con edad de novena de AFA y ya estando en Unión, lo elogió el "Pato" Fillol y pretendió llevarlo a River. Pero finalmente el chico se quedó en López y Planes; ahora le aparece la chance de ser suplente del plantel profesional que conduce Munúa. En cuanto al posible once titular para jugar este domingo, a las 17, contra Banfield en el 15 de Abril, el entrenador apostaría por: Santiago Mele; Emanuel Britez, Franco Calderón, Diego Polenta, Claudio Corvalán; Daniel Juárez, Juan Ignacio Nardoni, Juan Carlos Portillo, Gastón González; Mariano Peralta Bauer y Jonatan Álvez. En el caso de Machuca, otra vez, arrancaría desde el banco de relevos. Los tres casos a seguir, de cara al clásico con Colón el sábado 19 de marzo a las 18.30, son los de Mauro Luna Diale, Enzo Roldán y Federico Vera, todos "tocados" pero ninguno de ellos descartados para el gran clásico de la ciudad.

El Litoral en en

Temas: