Viernes 11.03.2022 - Última actualización - 19:30

Fueron las palabras del diputado provincial de la Coalición Cívica en el marco de la aprobación del Presupuesto 2022.

Repercusiones Julierac Pinasco: "Están matándonos y el presupuesto de seguridad no se usa" Fueron las palabras del diputado provincial de la Coalición Cívica en el marco de la aprobación del Presupuesto 2022. Fueron las palabras del diputado provincial de la Coalición Cívica en el marco de la aprobación del Presupuesto 2022.

Este jueves, la Cámara de Diputados de Santa Fe aprobó el Presupuesto provincial 2022 con 41 votos positivos, 4 negativos y 3 ausentes. Para que el proyecto se convierta en ley resta ser tratado el próximo jueves en el Senado. El proyecto de presupuesto elaborado por el Gobierno provincial, incluye recursos por un total 851.018 millones de pesos y establece gastos por 850.445 millones.

Durante su intervención, el diputado provincial de Juntos por el Cambio, Sebastián Julierac Pinasco, destacó “todos nos veíamos en la obligación y en la responsabilidad de votar el presupuesto. Pero el tema está en la confianza. Entonces, dialogar con alguien que en diciembre dijo que iba a pagar algo, que tendría que haber pagado en 2020 o en 2021 y no lo pagó, hace que el diálogo se agote”.

En cuanto a la deuda que el Gobierno provincial mantiene con diversas comunas, el diputado sostuvo que “en un año le están robando a las comunas el 50% de su dinero, no es que le están dejando de pagar. Entonces, están incumpliendo con las funciones públicas”. En cuanto a educación, expresó que “hay escuelas sin baños, sin servicios y sin edificios. Tienen los recursos y no los ponen en educación”. Además hizo hincapié en la mala administración de la partida presupuestaria para frenar la creciente ola de inseguridad en la provincia y recalcó “están matándonos y el presupuesto de seguridad no se usa. El problema es de eficacia, de eficiencia, de oportunidad de usar el recurso en el momento que se tiene que usar”.

Durante su intervención, el diputado de Elisa “Lilita” Carrió también desplegó la bandera de Ucrania en señal de repudio a los ataques de Rusia contra el país vecino.