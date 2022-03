https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Anuncio del Palacio de Buckingham

Isabel II no participará de las celebraciones de la Commonwealth

“La reina le pidió al príncipe de Gales, que representa a su Majestad al servicio de la Mancomunidad de Naciones, ir a la abadía de Westminster el lunes”, señaló el palacio en un comunicado en el que no se daban más detalles sobre su ausencia.

La reina Isabel II no asistirá el lunes 14 de marzo a una ceremonia religiosa en la abadía de Westminster, en lo que debía ser su primer acto público después de meses de ausencia por problemas de salud, anunció este viernes 11 el Palacio de Buckingham. “La reina le pidió al príncipe de Gales, que representa a su Majestad al servicio de la Commonwealth, ir a la abadía de Westminster el lunes”, señaló el palacio de Buckingham en un comunicado en el que no se daban más detalles sobre su ausencia. La soberana de 96 años había previsto acudir a este acto con motivo del Día de la Mancomunidad Británica (Commonwealth), al que se espera que asistan 1.500 personas. Esa ceremonia debía ser el primer acto público en meses de Isabel II tras padecer varios problemas de salud, incluida una infección de covid-19. Ahora vuelven los rumores sobre su estado de salud, después de que anulara una recepción diplomática el 2 de marzo, que debía ser su primer acto importante desde octubre. Tras haber pasado un mes en el hospital en octubre para que se le realizaran “exámenes preliminares” sobre los que nunca se dio ningún detalle, la soberana británica realiza “tareas ligeras” desde su castillo de Windsor, por consejo de los médicos. La reina “mantendrá otros actos comprometidos previamente, incluidos los presenciales que tiene la semana que viene”, añadió Buckingham. Isabel II tiene programada el 29 de marzo la ceremonia en recuerdo del príncipe Felipe, su esposo, que falleció en abril de 2021.

