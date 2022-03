Finalmente, Jussie Smollett fue sentenciado a prisión por fingir un crimen de odio

https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

Un juez de Chicago sentenció al actor a 30 meses de libertad condicional, los primeros cinco de los cuales debe pasarlos en la cárcel del condado de Cook, y le ordenó pagar a la ciudad de Chicago $ 120,000 en restitución y una multa de $ 25,000 después de que fue declarado culpable de cinco cargos de alteración del orden público y mala conducta después de su juicio de ocho días a fines de 2021.

La saga de Jussie Smollett llegó a un final dramático el jueves cuando un juez de Chicago le ordenó pasar cinco meses tras las rejas por tramar un plan "vergonzoso" para fingir un crimen de odio, lo que llevó al actor a gritar en protesta: "Soy ¡inocente!"

"¡Podría haber dicho que era culpable hace mucho tiempo!" Smollett gritó cuando se lo llevaron esposado y lo detuvieron bajo custodia. “No hice esto y no soy suicida y si algo me sucede cuando voy allí, no me lo hice a mí mismo y todos deben saberlo”.

Antes de dictar su sentencia, el juez James Linn le preguntó a Smollett si le gustaría decir algo, pero se negó, y su abogado Nenye Uche explicó que desaconsejó debido a sus planes de apelar la condena. Pero después de un largo monólogo de Linn, quien criticó a Smollett por fingir ser víctima de un crimen de odio, Smollett comenzó a gritarle a la corte cuando supo que iría a la cárcel, dando a entender que había algún tipo de conspiración en su contra.

“No soy suicida. Soy inocente y no soy suicida. Si hice esto, significa que puse mi puño contra los miedos de los estadounidenses negros en este país durante más de 400 años y los miedos de la comunidad LGBTQ”, gritó Smollett. “Su señoría, lo respeto y respeto su decisión, pero yo no hice esto y no soy suicida. Si me pasa algo cuando entro allí, no me lo hice a mí mismo, y todos ustedes deben saberlo.

Linn sentenció a Smollett a 30 meses de libertad condicional, los primeros cinco de los cuales debe pasarlos en la cárcel del condado de Cook, y le ordenó pagar a la ciudad de Chicago $ 120,000 en restitución y una multa de $ 25,000 después de que fue declarado culpable de cinco cargos de alteración del orden público y mala conducta después de su juicio de ocho días a fines del año pasado.

Mientras pronunciaba su sentencia, Linn calificó al actor de "vergüenza" y dijo que su actuación durante el juicio, en el que testificó en su propio nombre, fue "puro perjurio". “No eres víctima de un crimen de odio racista, no eres víctima de un crimen de odio homofóbico, solo eres un charlatán que finge ser víctima de un crimen de odio y eso es especialmente vergonzoso”, dijo Linn a la corte. .

“Tienes otro lado tuyo que es profundamente arrogante, egoísta y narcisista y ese lado malo de ti salió durante el curso de esto”, continuó el juez. “Su actuación en el estrado de los testigos, esto solo puede describirse como puro perjurio. Te subiste al estrado de los testigos... cometiste hora tras hora tras hora de puro perjurio. "Tu mismo nombre se ha convertido en un adverbio para mentir y no puedo imaginar qué podría ser peor que eso".

Cuando Smollett fue sacado de la sala del tribunal por miembros de la Oficina del Sheriff del Condado de Cook, su equipo legal hizo una serie de mociones orales para impugnar la sentencia, todo lo cual Linn “negó respetuosamente”. “Las ruedas de la justicia giran lentamente a veces, el martillo de la justicia tiene que caer y está cayendo aquí y ahora”, dijo.

El delito grave por el que Smollett fue condenado conlleva una sentencia máxima de tres años tras las rejas y, aunque los expertos dijeron anteriormente que era poco probable que fuera a ir a la cárcel dado su historial criminal en su mayoría limpio y la naturaleza no violenta de los cargos, su decisión de subir al estrado. en su propia defensa finalmente pesó en su contra, dijo Linn.

A lo largo de cinco horas de testimonio en el transcurso de dos días, el ex actor de “Empire” sostuvo con vehemencia que “no hubo engaño” y, en ocasiones, se puso a la defensiva y combativo durante el contrainterrogatorio del fiscal especial Dan Webb.

Lo que complica aún más el problema es la naturaleza premeditada del crimen, los recursos que Smollett robó de las víctimas genuinas del crimen y el impacto que sus mentiras tendrán en futuros casos de crímenes de odio, dijo Linn.

“Los crímenes de odio son absolutamente los peores y creo que hiciste daño a las víctimas reales de crímenes de odio. Hay personas que son víctimas genuinas de crímenes de odio a los que les hiciste daño”, criticó Linn.

La sentencia se produce más de tres años después de que Smollett le pidiera a dos hombres que "fingiran golpearlo", le ataron una soga al cuello, lo rociaron con lejía y le gritaron insultos racistas y homofóbicos en una esquina cerca de su apartamento de Streeterville en el medio. de un vórtice polar.

El exjefe del Departamento de Policía de Chicago dijo anteriormente que Smollett planeó el engaño para poder obtener un aumento en el set de "Empire", pero Linn no estuvo de acuerdo con esa idea y dijo que el actor estaba motivado únicamente por la búsqueda de "atención" y un “partido nacional de la piedad”.

“Sabías que este era un punto doloroso para todos en este país y sabías que este era un país que intentaba sanar lentamente… quitaste algunas costras de algunas heridas que estaban sanando y las desgarraste por una razón: querías hacerte más famoso, Linn se enfureció.

“¿Por qué traicionarías algo como los problemas de justicia social que te preocupan tanto? Lo único que puedo concluir es... que tienes otro lado tuyo que es profundamente arrogante, egoísta y narcisista y ese lado malo tuyo salió a la luz durante el curso de esto".

Antes de que Linn pronunciara la sentencia, el tribunal pasó horas escuchando las declaraciones de los familiares de Smollett y las cartas escritas por sus partidarios que imploraban a Linn que impusiera un castigo indulgente sin tiempo en la cárcel. Cada una de las cartas y declaraciones se refirió a la pasión de Smollett por la justicia social y la larga y documentada historia de retribuir a la comunidad.

“Sabía que Jussie Smollett creció sabiendo que debía ser sensible a los asuntos de discriminación racial… Ha estado haciendo esto toda su vida. No solo habla por hablar, está caminando por el camino”, dijo Linn.

“Para que ahora se siente aquí condenado por engaño de crímenes de odio, crímenes de odio racial, crímenes de odio homofóbicos, la hipocresía es asombrosa… sabe mejor que nadie que estos son asuntos serios”.