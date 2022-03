https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

En redes sociales y la oposición Dudas sobre el video de Cristina Kirchner y su despacho apedreado

Mientras continúa la investigación por el ataque al Congreso, varios dirigentes de la oposición deslizaron que la situación fue orquestada por el mismo oficialismo para luego "no hacerse cargo".



Uno de los que instaló esta versión fue el diputado nacional por Avanza Libertad José Luis Espert, quien repudió los graves incidentes registrados durante el debate en la Cámara de Diputados por el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI), pero no dudó en acusar al Gobierno del Frente de Todos, al que tildó de tener un "guiño con la delincuencia".



"Estábamos discutiendo una ley, no discutíamos el fin de la humanidad. Me parece que hay un guiño del kirchnerismo que siempre linda con la delincuencia. Condeno a los violentos y defiendo absolutamente a la Policía que intentaba poner orden", opinó el economista acerca de los ataques a piedras y botellas contra el Parlamento.



En ese sentido, el referente liberal analizó que la presunta complicidad del Frente de Todos con los manifestantes está ligada a la decisión del Gobierno nacional de no vallar el Congreso previo a la sesión de "un tema sensible", como es el acuerdo por la deuda de 45 mil millones de dólares con el FMI. "No entiendo cómo no se valló el Congreso el día anterior", evaluó.

En la misma sintonía, la abogada penalista Florencia Arietto, dirigente de Juntos por el Cambio, también apuntó contra el Gobierno. "Son tan psicópatas que armaron esto para no hacerse cargo de que le sacaron el apoyo al tipo que pusieron ellos en la Presidencia. Se llama golpe institucional. Esto es el kirchnerismo, lo contrario a la democracia", señaló la ex funcionaria nacional en Twitter.

Son tan psicópatas que armaron esto para no hacerse cargo que le sacaron el apoyo al tipo que pusieron ellos en la presidencia. Se llama golpe institucional. Esto es el kirchnerismo, lo contrario a la democracia. https://t.co/LyiJ635q6x — Florencia Arietto (@florenciarietto) March 11, 2022



En otro tuit, la letrada se refirió al video que publicó Cristina Kirchner en el que lamenta los destrozos a su despacho. "Que raro que justito estaba la cámara filmando la ventana del despacho cuando entraron los piedrazos. Casualidad o coordinación? Dañina esta gente".



En tono irónico, Arietto armó una conversación ficticia entre Máximo Kirchner y los violentos militantes: "Diálogo que obviamente nunca sucedió entre Máximo y el tirapiedras: oíme tipo 16 horas metemos una cámara en el despacho de mi vieja y vos entrás a meter piedrazos, te llegó el croquis de cuál es la ventana exacta? Ok. Abrazo compañero. Después pasa el compañero Wado a pagar".

En redes sociales

Otros usuarios de redes sociales también plantearon dudas sobre la veracidad del video. "la toma que registra la entrada de la piedra por la ventana, tiene composición fotográfica y como si ésto fuera poco, la cámara está montada sobre un trípode. Cualquier camarógrafo con cámara en mano y ante la entrada intempestiva de un piedrazo, se asusta. Acá, NO", publicó @Dariodeloscobos.

Otro detalle: la toma que registra la entrada de la piedra por la ventana, tiene composición fotográfica y como si ésto fuera poco, la cámara está montada sobre un trípode. Cualquier camarógrafo con cámara en mano y ante la entrada intempestiva de un piedrazo, se asusta. Acá, NO — Darío de los Cobos 📸🇦🇷🇺🇾 (@Dariodeloscobos) March 11, 2022

Por su parte, el perfil @edu_dasilva62 expresó: "Es claro. Cuando entran las piedras es con cámara (no celular) fija. Evidentemente ya sabían que iban a volar piedras o tienen poderes extrasensoriales. En el segundo 29 la cámara hace panfocus sobre las piedras. Varios cambios de lente. Está re producido".

En tanto, @DeloElmo señaló: "Detallado primer plano de toda la liturgia del relato...Ya les conocemos todos lo trucos".