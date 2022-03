Verstappen se quedó con el mejor tiempo de los entrenamientos en Bahréin

El piloto neerlandés Max Verstappen (Red Bull), vigente campeón del mundo, ha sido el más rápido de la tercera y última jornada del test de pretemporada de Fórmula 1 en Baréin, antesala del comienzo del Mundial y en la que el español Fernando Alonso (Alpine) ha terminado tercero justo por detrás del monegasco Charles Leclerc (Ferrari).





En el último ensayo, sobre todo en la sesión vespertina, antes de que se apaguen los semáforos la próxima semana en Sakhir, los equipos han mostrado sus cartas y los resultados son sorprendentes: Red Bull y Ferrari han exhibido su espectacular ritmo, mientras que Mercedes no acaba de arrancar.





"Por el momento, no creo que compitamos por victorias. Todos ven que no somos los más rápidos. Ferrari parece ser el más rápido, y quizás Red Bull, y luego quizás nosotros, o McLaren", afirmó el británico Lewis Hamilton (Mercedes), que solo rodó por la mañana, donde fue séptimo, y terminó decimoséptimo del día. "La próxima semana obtendremos una mejor muestra de nuestro ritmo, pero la gente podría sorprenderse", añadió.





Verstappen, a bordo del nuevo 'RB18' con los pontones cambiados, sorprendió a todos al marcar, a falta de más de dos horas para el final, un crono de 1:32.645 con neumáticos medios que mejoró en casi medio segundo el tiempo de su compañero de equipo, el mexicano Sergio 'Checo' Pérez, que había sido el más rápido de la sesión matinal. Tras la última bandera roja y ya con las blandas, rebajó la marca en dos ocasiones para dejarla en 1:31.720.

