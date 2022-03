Hamilton: "Por el momento, no creo que compitamos por triunfos"

El piloto británico Lewis Hamilton no cree que al principio de la temporada de Fórmula 1 su escudería Mercedes esté en condiciones de luchar por un lugar en el podio.

"Es demasiado pronto para preocuparse por el campeonato del mundo, pero por el momento no creo que compitamos por triunfos", dijo hoy en Bahréin el siete veces campeón del mundo de la máxima categoría del automovilismo.

La razón del pesimismo del vicecampeón mundial de 37 años es el rendimiento recogido durante las pruebas realizadas en el estado del golfo Pérsico, donde el 20 de marzo arrancará el campeonato mundial de Fórmula 1.

"Estoy seguro de que todos pueden ver que no somos los más rápidos. Ferrari parece ser el más rápido, y tal vez Red Bull, y luego quizás nosotros o McLaren. En este momento no estamos en la cima", subrayó el británico.

La situación actual es "muy diferente a la del año pasado, no estamos tan bien". En su opinión, Mercedes se enfrenta ahora a grandes retos para seguir el ritmo de la competencia.

"Me dijeron que tenemos que lograr una cantidad considerable de velocidad", dijo Hamilton y añadió que probablemente eso requerirá más tiempo.

Por su parte, el campeón del mundo Max Verstappen marcó la vuelta más rápida a bordo del Red Bull al final de los ensayos de hoy en el circuito de Baréin. El neerlandés de 24 años se ubicó por delante del monegasco Charles Leclerc (Ferrari) y del español Fernando Alonso (Alpine).

Hamilton terminó la prueba en la decimoséptima posición, a casi cuatro segundos y medio de Verstappen.

