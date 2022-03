https://static.ellitoral.com/img/logo-litoral.png El Litoral

En un nuevo aniversario de la Fundación del Jockey Club de Santa Fe, el hipódromo local tendrá su reunión Apertura este domingo desde las 13. En la milla se disputará el cotejo central.

Arranca el año en Las Flores Se disputa el clásico Jockey Club En un nuevo aniversario de la Fundación del Jockey Club de Santa Fe, el hipódromo local tendrá su reunión Apertura este domingo desde las 13. En la milla se disputará el cotejo central.

Con un programa de ocho competencias el hipódromo de Las Flores tendrá, tras su fallida jornada inicial del pasado mes de febrero, su "tardía" primera fecha del calendario 2022.

Para la ocasión se han incrementado los premios en busca de lograr un mejor número de inscriptos pero esto no ha sucedido, si bien es siempre bienvenido el interés por mejorar las remuneraciones, existen muchos factores para levantar que redunden en mejores espectáculos y de esta manera poder atraer al público a Las Flores, que hace una década atrás tuvo un "reverdecer" en un par de temporadas, pero que en los últimos tiempos ha caído en forma notable.

La dirigencia local deberá trabajar mucho, buscar alternativas para posicionar nuevamente al hipódromo en el lugar que se merece y que hoy está realmente muy lejos.

1600 metros

Si bien el lote es corto, la prueba es realmente de primera línea, atendiendo que todos los protagonistas llegan avalados por sus muy buenas "hojas de ruta", lo que hace por demás de interesante el compromiso.

El tradicional clásico Aniversario tendrá seis ejemplares en gateras y sin dudas el caballo Santo Tirso, ganador en la pista (luego distanciado en el Comisariato) del gran premio Carlos Pellegrini del año pasado asoma como el candidato firme de la competencia, el zaino hijo de Catcher in the Rye de la caballeriza Gracias Viejo acumula méritos y tiene pergaminos como para ser elegido como el gran protagonista del lote.

Luciendo las mismas sedas que Santo Tirso, pero al cuidado de Carlos de la Mata aparece Nespresso, un ganador de cuatro, con participaciones en handicaps en los escenarios mayores y ahora su nuevo entrenador le ha dado formas superando algunos contratiempos, como para no pasar desapercibido.

Desde la gatera exterior y bajo la tutela de Juan Alberto Márquez saltará Bos Taurus, un hijo de Orpen que viene de ganar en gran forma el 14 de enero pasado en dos kilómetros de grama en San Isidro. El zaino tiene cuatro años, pocas entregas y dos victorias, lo que a priori lo acomoda como un protagonista de primera línea, el mes pasado en el "frustrado" Apertura ya se plantaba como un animador de primera línea, en este nuevo tiempo se ha puesto mucho mejor, como para vender muy cara su derrota.

Bravísimo

Hace exactamente una semana en la arena de Palermo, el tordillo Encimado se impuso (de bandera a bandera) por nueve cuerpos en la milla causando una inmejorable impresión, el vástago de Cima de Triomphe acumula tres halagos en el máximo nivel y llega en forma inmejorable para este compromiso, en contra tiene el poco tiempo de recuperación de la citada entrega. Fernando Vilchez estará en su cruz y con estos "laureles", queda muy en claro que habrá que correr mucho para derrotarlo.

On Your Side, un ejemplar joven que suma dos halagos en los máximos es otra carta interesante para este clásico, en su única entrega en esta temporada (el 7 de febrero), luego de sufrir varios golpes en los metros iniciales, se acomodó en el codo, atropellado con fuerza en los metros finales, para quedar cuarto en una linda presentación. Mauricio Viña lo ha preparado muy bien como para tener una muy buena presentación.

Finalmente con el 1 en el mandil, Intenso Placer pupilo de Miguel Sottaz, el zaino llega con dos buenas presentaciones en Palermo, luego de haber cruzado tercero en nuestro medio en este mismo plano jerárquico. Claudio Olivarez estará en su cruz y sus chances son concretas.

1a. carrera sobre 600 metros

Premio "Ruy Rodríguez Zía".

Perdedores de 3 y 4 años. A las:13.

1 Misión de Vida; 2 Jazzy Club; 3 Rumba Cubana; 4 Pedrito In; 5 Carioca San; 6 Verna Sam; 7 Buena in The Rye; 8 Rubia Socialize.

2a. carrera sobre 600 metros

Premio "Eduardo Ruíz Moreno".

Ganadores de 2 carreras. A las: 13.40.

1 Príncipe Slam; 2 Portal Kisser; 3 Sleepy Emper; 4 Que Guapo Soy; 5 Kainita; 6 Tere Attack; 7 Glendullan.

3a. carrera sobre 1000 metros

Premio "Día de la Mujer".

Yeguas perdedoras. A las: 14.20.

1 Guerrera Vikinga; 2 Guazza Say; 3 Mi Linda Sky; 4 Huanquerensa; 5 Bunny Key; 6 Una Emperatriz; 7 Amuschina.

4a. carrera sobre 1000 metros

Premio "Manuel López Pujato".

Perdedores de 3 y 4 años. A las: 15.

1 Mi Vida Nocturna; 2 Invitado; 3 Saky Sky; 4 Mister Planet; 5 Dunmore; 6 Skynera; 6A Skandidato; 7 Claro Santino; 8 Mr. Tomasito.

5a. carrera sobre 1000 metros

Premio "Día de la Mujer".

Yeguas perdedoras. A las: 14.15.

1 Roma Bahia; 2 Filosa Stripes; 3 Sharp Objets; 4 Vigorosa Art; 5 Directa del Sol; 6 Yanki Ley; 7 Buena de Verdad; 7A Quelle Folie.

6a. carrera sobre 1000 metros

Especial Copa UTTA.

Productos de 2 años perdedores. A las: 16.20.

1 Google Search; 2 Energía Mística; 3 Tamarisco Cat; 4 Soy Humorista; 5 Drag Queen.

7a. carrera sobre 1200 metros

Premio "José Luis Sañudo".

Ganadores de 1 ó 2 carreras. A las: 17.

1 Hunter Prince; 2 House of Cards; 3 Terrible Cat; 4 La Gigoletta; 5 Candy Cuore; 6 Un Sueño Perfecto; 7 Cacharpari; 8 Soy Talentosa.

8a. carrera sobre 1600 metros

Clásico Jockey Club de Santa Fe.

Todo caballo de 3 años y más edad. A las: 17.40.

1 Intenso Placer; 2 Encimado; 3 On Your Side; 4 Nespresso; 4a Santo Tirso; 5 Bos Taurus.